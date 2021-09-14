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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2021 17:55



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emine ÇELİK Muhasebe Uzmanı
Gürel METE İdari İşler Müdürü
Mustafa ÇINAR Finansal Analiz Uzmanı
Mustafa KOÇ Mali İşler Müdürü
İlker SERİNKAYA Müfettiş
Harun DERELİ Dışarıdan Hizmet Veren Araştırma Personeli
Gönül KOPUZ Muhasebe Yönetmeni

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MUSTAFA ÇINAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS UZMANI 2011-2017 – Mediobanca – Uzman 2017- devam ediyor – Arz Portföy – Portföy Yöneticisi DÜZEY 3 LİSANSI 904058




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963777


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BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
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Altın Gr. 490 490 3,89  
Cumhuriyet 3.227 3.276 -1,00  
Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,81 23,85 0,09  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,03  
B. Petrol 73,84 73,84 0,33  
Seans Raporu 18:05
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