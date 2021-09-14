***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2021 17:55
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emine ÇELİK Muhasebe Uzmanı
Gürel METE İdari İşler Müdürü
Mustafa ÇINAR Finansal Analiz Uzmanı
Mustafa KOÇ Mali İşler Müdürü
İlker SERİNKAYA Müfettiş
Harun DERELİ Dışarıdan Hizmet Veren Araştırma Personeli
Gönül KOPUZ Muhasebe Yönetmeni
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MUSTAFA ÇINAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS UZMANI 2011-2017 – Mediobanca – Uzman 2017- devam ediyor – Arz Portföy – Portföy Yöneticisi DÜZEY 3 LİSANSI 904058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963777
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05490,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,08
|Açılış
|: 490,01
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4403
|8,4441
|% 0,21
|
|Euro
|9,9870
|9,9949
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,6598
|11,7183
|% 0,26
|
|Frank
|9,1461
|9,2012
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2438
|2,2550
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|10,87
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260