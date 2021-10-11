***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 2850000 TRY 47,50 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 2850000 TRY 47,50 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 300000 TRY 5Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ayhan ÖZGÜREL 2850000 TRY 47,50Mehmet Sami SAYLAN 2850000 TRY 47,50Murat ONUK 300000 TRY 5TOPLAM 6000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969476BIST