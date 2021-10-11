***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2021 16:13
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 2850000 TRY 47,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2850000 TRY 47,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 300000 TRY 5
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ayhan ÖZGÜREL 2850000 TRY 47,50
Mehmet Sami SAYLAN 2850000 TRY 47,50
Murat ONUK 300000 TRY 5
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969476
BIST
16:251.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
16:258,9657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:2510,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3954
En Düşük
10,3299
16:25505,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,32
|Açılış
|: 505,51
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.105.018
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.779.081
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.623.251
|% 9,94
|
|KUTPO
|63,00
|98.569.704
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|206.445.120
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.936.641
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,92
|4.648.742
|% -9,89
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,43
|913.275.430
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,70
|729.696.331
|% 4,20
|
|EREGL
|17,68
|588.717.617
|% 3,57
|
|TUPRS
|125,60
|582.398.048
|% 2,11
|
|PETKM
|6,18
|408.500.103
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,70
|729.696.331
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,40
|251.208.098
|% 1,27
|
|GARAN
|9,43
|913.275.430
|% 1,40
|
|ODAS
|1,50
|140.747.493
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|161.412.228
|% 1,12
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9636
|8,9657
|% -0,03
|
|Euro
|10,3785
|10,3835
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,1737
|12,2347
|% -0,00
|
|Frank
|9,6313
|9,6893
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3821
|2,3940
|% -0,09
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,08
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.391
|-8,00
|
|Tam
|3.329
|3.412
|-3,54
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,71
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|1,25
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40AKFGY
Yüzde 7.69 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 084, 363 adet işlem
-
16:39DAGI
Yüzde 6.69 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 330, 701 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 81 artarak (% 1.65 ) 1, 524
-
16:38XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 9, 120.00 milyon TL de
-
16:38KGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 779, 736 adet işlem