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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2021 16:13



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 2850000 TRY 47,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2850000 TRY 47,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 300000 TRY 5

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ayhan ÖZGÜREL 2850000 TRY 47,50
Mehmet Sami SAYLAN 2850000 TRY 47,50
Murat ONUK 300000 TRY 5
TOPLAM 6000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969476


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