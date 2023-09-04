***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 8100000 TRY 45 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 8100000 TRY 45 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 1800000 TRY 10 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ayhan ÖZGÜREL 8100000 TRY 45Mehmet Sami SAYLAN 8100000 TRY 45Murat ONUK 1800000 TRY 10TOPLAM 18000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191206BIST