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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2023 14:27
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ayhan ÖZGÜREL Yönetim Kurulu Başkanı 45 Yatırım Komitesi Üyesi
MEHMET SAMİ SAYLAN Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 45 Yatırım Komite Üyesi
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 10 Yatırım Komite Üyesi
ÖMER DAĞLIKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yatırım Komite Üyesi
MEHMET ÜSTÜN Yönetim kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197080


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Altın Gr. 1.685 1.685 4,59  
Cumhuriyet 11.372 11.544 1,00  
Tam 11.144 11.216 26,00  
Yarım 5.589 5.631 13,00  
Çeyrek 2.786 2.816 7,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,40 -0,16  
Gümüş Gr. 20,55 20,57 -0,00  
B. Petrol 91,92 91,92 -0,04  
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