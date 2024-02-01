***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2024 11:29
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emine ÇELİK Fon Operasyon Yönetmeni
Gürel METE İdari İşler Müdürü
Mustafa ÇINAR Portföy Yönetimi Müdürü
Mustafa KOÇ Mali İşler Müdürü
İlker SERİNKAYA Müfettiş
Harun DERELİ Dışarıdan Hizmet Veren Araştırma Personeli
Gönül KOPUZ Muhasebe Yönetmeni
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MUSTAFA ÇINAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS UZMANI 2011-2017 Mediobanca Uzman 2017- devam ediyor Arz Portföy Portföy Yöneticisi DÜZEY 3 LİSANSI 904058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246004
BIST
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15:138.666
En Düşük
|Değişim
|: 2,00%
|| 169,59
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:1330,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0270
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:1332,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1037
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:131.985,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.985,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:13
|METUR
|8,55
|42.779.670
|% 39,93
|
|DOFER
|43,56
|288.453.245
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|NUHCM
|349,75
|189.119.189
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|77.547.813
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.541.608
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|865.781.408
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|275,75
|7.228.878.350
|% 1,10
|
|YKBNK
|22,30
|3.510.299.868
|% 2,11
|
|TUPRS
|154,80
|3.495.246.855
|% 3,20
|
|KCHOL
|170,10
|3.269.715.986
|% 5,85
|
|AKBNK
|40,28
|2.653.163.948
|% 1,87
|
|EKGYO
|10,29
|2.552.126.591
|% 2,39
|
|YKBNK
|22,30
|3.510.299.868
|% 2,11
|
|AKFGY
|2,10
|251.820.144
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|516.810.052
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.426.624.236
|% 1,25
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3643
|30,3702
|% 0,09
|
|Euro
|32,8971
|32,9163
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,3488
|38,5412
|% 0,04
|
|Frank
|35,0557
|35,2669
|% 0,10
|
|Riyal
|8,0741
|8,1146
|% 0,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|911,99
|914,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,34
|968,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,66
|2.031,00
|% 0,66
|