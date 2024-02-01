***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEmine ÇELİK Fon Operasyon YönetmeniGürel METE İdari İşler MüdürüMustafa ÇINAR Portföy Yönetimi MüdürüMustafa KOÇ Mali İşler Müdürüİlker SERİNKAYA MüfettişHarun DERELİ Dışarıdan Hizmet Veren Araştırma PersoneliGönül KOPUZ Muhasebe YönetmeniPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMUSTAFA ÇINAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS UZMANI 2011-2017 Mediobanca Uzman 2017- devam ediyor Arz Portföy Portföy Yöneticisi DÜZEY 3 LİSANSI 904058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246004BIST