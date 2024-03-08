***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2024 16:56
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6000000 TRY 33,33 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 6000000 TRY 33,33 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 6000000 TRY 33,33 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ayhan ÖZGÜREL 6000000 TRY 33,33
Mehmet Sami SAYLAN 6000000 TRY 33,33
Murat ONUK 6000000 TRY 33,33
TOPLAM 18000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256973
BIST