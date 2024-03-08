***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2024 17:57
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ayhan ÖZGÜREL Yönetim Kurulu Başkanı 33.33 Yatırım Komitesi Üyesi
MEHMET SAMİ SAYLAN Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 33.33 Yatırım Komite Üyesi
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 33.33 Yatırım Komite Üyesi
ÖMER DAĞLIKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yatırım Komite Üyesi
MEHMET ÜSTÜN Yönetim kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257057
BIST
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18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1016
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0535,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0265
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1500
|
35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.243,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 36,29
|Açılış
|: 2.243,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9084
|31,9193
|% 0,32
|
|Euro
|34,9492
|35,0257
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,2620
|42,4738
|% 1,97
|
|Frank
|37,5165
|37,7045
|% 1,78
|
|Riyal
|8,7699
|8,8139
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|913,83
|915,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,86
|1.019,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,11
|82,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.185,70
|2.186,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
-
17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
-
17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem