***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2020 15:24
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
2020/108
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2020 SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884710
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35497,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,01
|Açılış
|: 497,66
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
496,79
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2473
|8,2527
|% 0,83
|
|Euro
|9,6679
|9,6901
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,6844
|10,7380
|% 0,43
|
|Frank
|9,0445
|9,0990
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1994
|2,2104
|% 1,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-31,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-14,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-7,02
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,39
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,21
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|-1,78
|
Seans Raporu
12:35
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