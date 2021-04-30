***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 17:44
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2021 Tarihli Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933482
BIST
17:401.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:408,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1042
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
8,3085
En Düşük
8,1830
17:4010,0187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0549
|Açılış
|: 6,9701
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8886
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:40472,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,98
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:40
|GOZDE
|7,37
|167.805.911
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.522.622
|% 10,00
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|26.408.476
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|106.881.069
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.400.060
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,30
|98.110.087
|% -9,60
|
|KOZAL
|113,20
|1.283.914.001
|% 4,43
|
|EREGL
|19,30
|1.027.116.489
|% 0,21
|
|PETKM
|6,77
|844.779.563
|% 1,04
|
|THYAO
|12,17
|824.061.985
|% 1,59
|
|GARAN
|7,22
|713.296.888
|% -0,14
|
|PETKM
|6,77
|844.779.563
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,82
|221.012.600
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|240.808.540
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|713.296.888
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,18
|595.401.541
|% 0,84
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3052
|8,3072
|% 1,27
|
|Euro
|10,0130
|10,0187
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,4682
|11,5257
|% 0,61
|
|Frank
|9,0698
|9,1244
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2056
|2,2167
|% 1,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,99
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:52XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 13, 297.00 milyon TL de
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17:52GEREL
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 970, 819 adet işlem
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17:51KOZAL
Yüzde 4.43 oranında artışla 113.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 404, 307 adet işlem
-
17:50DERHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 359, 736 adet işlem
-
17:49IEYHO
Yüzde 5.21 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 233, 451 adet işlem