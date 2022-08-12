***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.08.2022 15:13
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
Karar Sayısı
2022/85
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2022 - 30.06.2022 Tarihli Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055000
BIST
15:182.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 24,21
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.894
En Düşük
2.858
15:1817,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
15:1818,4843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0483
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4614
15:181.033,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.033,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler15:18
|POLHO
|6,38
|120.340.023
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.031.041
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.250.199
|% 9,96
|
|EMNIS
|43,98
|399.561
|% 9,95
|
|PAMEL
|170,60
|17.699.484
|% -8,87
|
|KZBGY
|28,68
|49.918.211
|% -8,66
|
|AKENR
|2,01
|95.796.613
|% -8,22
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|54.466.691
|% -5,91
|
|THYAO
|63,05
|4.302.736.513
|% 2,69
|
|AKBNK
|10,35
|1.377.442.552
|% 2,78
|
|YKBNK
|5,71
|1.234.177.352
|% 1,60
|
|SAHOL
|24,16
|1.201.859.300
|% 0,08
|
|SISE
|24,36
|1.101.359.657
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,71
|1.234.177.352
|% 1,60
|
|ODAS
|4,05
|852.646.541
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,68
|691.914.700
|% 0,82
|
|VAKBN
|4,65
|738.400.724
|% 5,44
|
|DOHOL
|4,51
|688.071.322
|% 0,89
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9508
|17,9610
|% 0,13
|
|Euro
|18,4636
|18,4843
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,7443
|21,8533
|% -0,41
|
|Frank
|18,9946
|19,1090
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7678
|4,7918
|% 0,09
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.893
|6.997
|-27,00
|
|Tam
|6.925
|6.977
|-15,00
|
|Yarım
|3.374
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|98,13
|98,13
|-1,47
|
Seans Raporu
15:18
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, TKFEN
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 85 artarak (% 0.82 ) 2, 561
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15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, ARDYZ, TRCAS, MERKO, IZMDC, COSMO, KIMMR, POLHO
-
15:33
CEOEM, TRCAS, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:33
BASCM, ESEN, BLCYT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında