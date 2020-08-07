***ZRE20* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.08.2020 10:12
***ZRE20******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZGOLD, ZRE20]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/08/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866382
BIST
11:291.001
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -33,83
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.000
11:297,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1132
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3445
En Düşük
7,2144
11:298,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0810
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7001
En Düşük
8,5597
11:29485,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,72
|Açılış
|: 485,14
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|30.263.174
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|91.909.838
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|187.082
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,35
|30.801.928
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.044.122
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.954.061
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|523.088
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.825.390
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|642.146.715
|% -8,99
|
|SISE
|5,85
|438.854.392
|% 1,74
|
|ASELS
|14,58
|355.552.232
|% -4,52
|
|GARAN
|6,36
|319.221.385
|% -1,70
|
|AKBNK
|4,60
|248.091.243
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,72
|642.146.715
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,85
|438.854.392
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,44
|160.659.060
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,00
|117.932.098
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5623
|9,6102
|% 1,00
|
|Frank
|7,9907
|8,0388
|% 1,01
|
|Riyal
|1,9469
|1,9566
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,37
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.373
|29,10
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|
Seans Raporu
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11:43OSTIM
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