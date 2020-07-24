***ZRE20* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 17:15
***ZRE20******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ‘nun halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 23-24 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arzda toplam 480.000 adet katılma payının satışı gerçekleşmiştir. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 7.266.267,19- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861671
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,36
|Açılış
|: 418,57
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7322
|8,7760
|% 0,49
|
|Frank
|7,3952
|7,4398
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|13,73
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.727
|2.750
|26,50
|
|Tam
|2.810
|2.828
|33,40
|
|Yarım
|1.364
|1.380
|13,30
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
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17:59IHYAY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
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17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
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17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem