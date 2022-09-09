***ZRE20* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.09.2022 09:52
Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/09/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061838
BIST
10:363.503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 65,92
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.505
En Düşük
3.452
10:3618,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
10:3618,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2010
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4522
En Düşük
18,2247
10:361.012,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,99
|Açılış
|: 1.012,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler10:34
|VAKBN
|12,95
|234.111.180
|% 9,93
|
|HALKB
|13,70
|955.108.708
|% 9,51
|
|ZRGYO
|5,43
|70.658.727
|% 9,04
|
|DESA
|27,50
|17.724.858
|% 8,10
|
|ATATP
|56,90
|35.247.844
|% 7,97
|
|HEDEF
|9,29
|12.235.049
|% -5,30
|
|TSPOR
|5,27
|44.820.983
|% -4,01
|
|VKING
|6,99
|589.617
|% -3,59
|
|HUNER
|4,11
|29.352.090
|% -3,52
|
|MTRKS
|36,88
|24.766.316
|% -3,30
|
|YKBNK
|8,96
|2.078.199.073
|% 5,29
|
|AKBNK
|15,76
|1.884.472.794
|% 4,03
|
|ISCTR
|12,06
|1.319.167.596
|% 6,63
|
|GARAN
|25,26
|1.019.788.959
|% 6,13
|
|EKGYO
|5,03
|968.851.973
|% 2,86
|
|YKBNK
|8,96
|2.078.199.073
|% 5,29
|
|EKGYO
|5,03
|968.851.973
|% 2,86
|
|AKBNK
|15,76
|1.884.472.794
|% 4,03
|
|ISCTR
|12,06
|1.319.167.596
|% 6,63
|
|HALKB
|13,70
|955.108.708
|% 9,51
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2361
|18,2445
|% 0,12
|
|Euro
|18,4325
|18,4400
|% 1,16
|
|Sterlin
|21,1507
|21,2567
|% 1,17
|
|Frank
|18,9347
|19,0488
|% 1,19
|
|Riyal
|4,8395
|4,8638
|% 0,07
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,77
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,74
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.814
|6.882
|53,00
|
|Yarım
|3.320
|3.365
|27,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,19
|
|B. Petrol
|89,93
|89,93
|0,78
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:49YKBNK
Yüzde 5.29 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 460, 041 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 15 artarak (% 1.94 ) 3, 839
-
10:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
10:48ZRGYO
Yüzde 9.04 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 914, 904 adet işlem
-
10:47ISCTR
Yüzde 6.72 oranında artışla 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 132, 406 adet işlem