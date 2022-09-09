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***ZRE20* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

09.09.2022 09:52
***ZRE20* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08/09/2022
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061838


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:363.503
Değişim :  1,92% |  65,92
Açılış :  3.465  
Önceki Kapanış :  3.437  
En Yüksek
3.505 En Düşük
3.452
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 12,95 234.111.180 % 9,93  
HALKB 13,70 955.108.708 % 9,51  
ZRGYO 5,43 70.658.727 % 9,04  
DESA 27,50 17.724.858 % 8,10  
ATATP 56,90 35.247.844 % 7,97  
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10:34 Alış Satış %  
Dolar 18,2361 18,2445 % 0,12  
Euro 18,4325 18,4400 % 1,16  
Sterlin 21,1507 21,2567 % 1,17  
Frank 18,9347 19,0488 % 1,19  
Riyal 4,8395 4,8638 % 0,07  
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10:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 17,77  
Altın Gr. 1.013 1.013 11,74  
Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.814 6.882 53,00  
Yarım 3.320 3.365 27,00  
Çeyrek 1.665 1.683 14,00  
Gümüş.Ons 18,83 18,86 0,31  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 0,19  
B. Petrol 89,93 89,93 0,78  
Seans Raporu 10:34
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