***ZRE20* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.10.2022 10:07
pılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073811
BIST
13:574.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,22
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:5718,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:5718,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:57981,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,90
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:57
|SANEL
|11,66
|6.444.443
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.084.671
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.931.698
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.525.995
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|445.339.844
|% 9,99
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|228.797.759
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.077.439
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|62.928.212
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|216.590.092
|% -9,89
|
|THYAO
|101,70
|3.400.811.674
|% 2,21
|
|SISE
|33,24
|1.965.733.616
|% 2,40
|
|SASA
|105,70
|1.865.313.504
|% 5,70
|
|AKBNK
|15,75
|1.615.044.181
|% 1,88
|
|YKBNK
|9,62
|1.562.573.033
|% 2,67
|
|TSKB
|3,14
|934.246.487
|% 8,28
|
|SKBNK
|2,16
|633.409.894
|% 9,09
|
|EKGYO
|4,67
|1.264.350.974
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,62
|1.562.573.033
|% 2,67
|
|ISCTR
|9,98
|1.468.971.017
|% 3,31
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6153
|% 0,17
|
|Euro
|18,3509
|18,3579
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0075
|21,1129
|% 0,44
|
|Frank
|18,4882
|18,5996
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,04
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,04
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-41,00
|
|Tam
|6.624
|6.706
|-63,00
|
|Yarım
|3.227
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-1,12
|