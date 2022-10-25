***ZRE20* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.10.2022 10:07
***ZRE20******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073811
BIST
14:523.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 6,74
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.972
14:5218,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
14:5218,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1097
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
14:52998,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,03
|Açılış
|: 998,82
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler14:52
|TUREX
|16,07
|30.529.387
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|133.363.306
|% 9,98
|
|TRCAS
|23,84
|143.006.585
|% 9,96
|
|ADEL
|45,94
|20.936.492
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,70
|688.405
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|54.337.414
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|ALKA
|36,84
|190.221.809
|% -6,73
|
|UFUK
|63,70
|3.156.828
|% -5,84
|
|ACSEL
|58,60
|56.440.742
|% -5,48
|
|THYAO
|100,20
|3.512.601.721
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,81
|1.964.070.714
|% 1,87
|
|TUPRS
|368,00
|1.550.614.230
|% -1,74
|
|SISE
|33,42
|1.512.003.892
|% -1,18
|
|ASELS
|32,36
|1.307.703.718
|% 1,44
|
|SKBNK
|2,13
|557.931.527
|% -1,39
|
|EKGYO
|4,63
|1.149.959.923
|% 2,21
|
|TSKB
|3,16
|796.932.997
|% -0,63
|
|ODAS
|8,03
|1.254.012.877
|% 4,15
|
|DOHOL
|6,16
|813.795.528
|% -0,16
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6127
|% 0,05
|
|Euro
|18,6488
|18,6605
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,4906
|21,5984
|% 1,00
|
|Frank
|18,7410
|18,8539
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,03
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|15,82
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,56
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|36,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|18,00
|
|Yarım
|3.272
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,15
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,56
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.11 ) 4, 346
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15:07XU100
Endeks 3, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 38, 069.00 milyon TL de
-
15:07MTRYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 081 adet işlem
-
15:06YGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 720, 181 adet işlem
-
15:05NATEN
Yüzde 6.72 oranında artışla 127.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 676 adet işlem