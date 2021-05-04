***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ZRGYO]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi03/05/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)1.173.405.000Baz Fiyat (TL)1,6İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih06/05/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi28-29-30/04/2021AçıklamalarZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 1.173.405.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 4.693.620.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "ZRGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934472BIST