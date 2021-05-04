***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
04.05.2021 18:02
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/05/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
1.173.405.000
Baz Fiyat (TL)
1,6
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/05/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
28-29-30/04/2021
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 1.173.405.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 4.693.620.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "ZRGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934472
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0687
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05477,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,44
|Açılış
|: 477,06
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.507
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.299.532
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.832.575
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.578.598
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|25.765.401
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.027.269
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.817.878.270
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.305.387.028
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.023.777.939
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|956.805.851
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|861.442.117
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|402.243.713
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.023.777.939
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.593.910
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|956.805.851
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|861.442.117
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3122
|8,3161
|% 0,83
|
|Euro
|9,9943
|10,0036
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4902
|11,5478
|% 0,44
|
|Frank
|9,0648
|9,1194
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2061
|2,2171
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,02
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem