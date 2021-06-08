***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577Transferler0 0 0 0 0 0 0 126.638.387 -126.638.387 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 14.500.762 14.500.762 14.500.762Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 14.500.762 14.500.762 14.500.762Sermaye Avansı0 545.000.000 0 0 0 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 0 0 378.990.742 -378.990.742 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.883 154.845 0 0 5.414.489 5.585.217 5.585.217Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 5.414.489 5.414.489 5.414.489Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.883 154.845 0 0 0 170.728 170.728Dönem Sonu Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 18.895 0 5.566.910 884.418.229 5.414.489 5.073.769.507 5.073.769.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.931.405 -162.428.765Dönem Karı (Zararı)5.414.489 14.500.762Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.537.862 4.179.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler175.107 36.719Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler912.479 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.504 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler861.975 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 3.192.161 1.205.530Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -286.355 -886.620Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 3.478.516 2.092.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler394.738 2.937.181İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler394.738 2.937.181Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-136.623 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.296.651 -182.005.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.733 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.861 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.872 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-394.697 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-394.568 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-129 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.066.106 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-299.919 -6.973.799Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.215.256 -296.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.381 33.728İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.218.637 -330.425Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler432.653 138.446İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)432.653 138.446Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.451.191 -5.264.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.837.126 -169.609.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.966.338 -15.582.914Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.870.788 -154.026.648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.344.300 -163.325.424Alınan Faiz412.895 896.659YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-130.928.453 -122.852.677İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.000.000 -6.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.918 -3.897Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-129.881.535 -116.848.780FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI124.802.869 288.666.963Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 545.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri143.188.643 103.690Kredilerden Nakit Girişleri9 143.000.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri188.643 103.690Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.605.542 -250.025.578Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -16.000.000 -250.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-605.542 -25.578Ödenen Faiz-1.780.232 -6.411.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.056.989 3.385.521NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.056.989 3.385.521DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.174.877 126.531.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.117.888 129.916.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 8.117.888 28.301.417Ticari Alacaklar5 27.733 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 25.861 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.872 0Diğer Alacaklar145.467 145.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar145.467 145.338Stoklar10 80.273.087 91.339.193Peşin Ödenmiş Giderler11 2.879.237 1.864.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.879.237 1.864.638Diğer Dönen Varlıklar9.536.071 11.057.443İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.536.071 11.057.443ARA TOPLAM100.979.483 132.708.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.979.483 132.708.029DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar140.672.534 139.672.534Diğer Alacaklar3 2.626.831 2.232.263İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.626.831 2.232.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 114.976.364 115.371.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.607.489.628 4.519.766.925Maddi Duran Varlıklar639.033 612.922Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.354.474 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.963 22.109Peşin Ödenmiş Giderler11 389.862.592 385.548.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 389.862.592 385.548.733Ertelenmiş Vergi Varlığı1.742.844 1.606.221Diğer Duran Varlıklar11 129.853.562 110.365.852İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 129.853.562 110.365.852TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.392.235.825 5.275.198.661TOPLAM VARLIKLAR5.493.215.308 5.407.906.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 339.224.076 201.477.442İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 339.224.076 201.477.442Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.297.682 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.297.682 0Ticari Borçlar5 15.236.746 59.505.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 66.198 69.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 15.170.548 59.436.080Diğer Borçlar3 446.337 13.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 446.337 13.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.969.292 28.345.753İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 22.580.055 24.809.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.389.237 3.536.712Kısa Vadeli Karşılıklar11.044.626 10.233.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar48.763 99.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 10.995.863 10.133.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 20.175.160 33.975.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 20.175.160 33.975.284ARA TOPLAM414.393.919 333.551.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER414.393.919 333.551.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.940.728 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.940.728 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.993İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.993Uzun Vadeli Karşılıklar87.891 72.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar87.891 72.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.051.882 6.170.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER419.445.801 339.722.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.073.769.507 5.068.184.290Ödenmiş Sermaye13 3.520.215.000 3.520.215.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)658.135.984 658.135.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.895 3.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.895 3.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.895 3.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -154.845Yabancı Para Çevrim Farkları0 -154.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.566.910 5.566.910Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları884.418.229 505.427.487Net Dönem Karı veya Zararı5.414.489 378.990.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.073.769.507 5.068.184.290TOPLAM KAYNAKLAR5.493.215.308 5.407.906.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 30.424.131 11.515.923Satışların Maliyeti14 -12.613.066 -324.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.811.065 11.191.863BRÜT KAR (ZARAR)17.811.065 11.191.863Genel Yönetim Giderleri15 -6.856.647 -2.669.038Pazarlama Giderleri15 -1.800.371 -3.600Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler233.062 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-861.975 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.525.134 8.519.225Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-394.738 -2.937.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.130.396 5.582.044Finansman Gelirleri16 717.693 11.350.790Finansman Giderleri16 -3.570.223 -2.432.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.277.866 14.500.762Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri136.623 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri136.623 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.414.489 14.500.762DÖNEM KARI (ZARARI)5.414.489 14.500.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.414.489 14.500.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00150000 0,01120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.883 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.883 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar154.845 0Yabancı Para Çevrim Farkları154.845 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)170.728 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.585.217 14.500.762Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.585.217 14.500.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941235BIST