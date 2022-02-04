***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









884.774.226 -507.010.561 -377.763.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)556.850 9.611 110.143.412 1.320.242.261 1.430.952.134 1.430.952.134Dönem Karı (Zararı)0 0 1.320.242.261 1.320.242.261 1.320.242.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)556.850 9.611 110.143.412 110.709.873 110.709.873Sermaye Arttırımı13 1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 677.696.366 677.696.366Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 133.214.235 890.359.872 1.320.242.261 8.372.611.115 8.372.611.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI180.854.726 101.635.332Dönem Karı (Zararı)1.320.242.261 377.763.665Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.320.242.261 377.763.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.262.399.129 -310.284.931Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler930.862 168.862Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-774.975 3.729.975Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -774.975 3.729.975Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.076.677 2.585.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmelereza Karşılıkları (İptali) ile -10.133.888 2.552.2 -1.047.160 6rı ile İlgili Düzeltmelerın Dağıtılmamış Karları ile İlVergi (Geliri) Gideri İleDuran Varlıkların Elden Ç -1.884.702-6 -2.381.755 -2.356.900İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-439.227 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.942.528 -2.356.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler471.545 -2.669.029İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.232.263İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)471.545 -436.766Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler65.270.135 8.616.331Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.796.039 47.628.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler152.160.654 45.469.121İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.222 49.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)152.125.432 45.419.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 49.543Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.419.690 13.684İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.419.690 13.684Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-27.004.626 -18.295.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-179.779.976 -48.779.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-185.055.260 -68.678.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.275.284 19.899.019Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.363.380 97.155.327Alınan Faiz129.491.346 4.574.093Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -94.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.237.633.973 -668.760.055İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 0 -6.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.546 5.706.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-281.318 -84.772Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 32.373.729Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.237.388.201 -700.755.351FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.628.817.767 470.227.069Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.851.101.366 832.071.484Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri201.250.000 209.587.329Kredilerden Nakit Girişleri9 201.250.000 208.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 1.587.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -401.282.219 -557.591.398Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-401.250.000 -556.065.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-32.219 -1.526.398Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.489.500 0Ödenen Faiz-20.761.880 -13.840.346YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)572.038.520 -96.897.654Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.596.729 -981.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)573.635.249 -97.879.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.370.957 128.250.159DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 604.006.206 30.370.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 607.345.344 30.497.497Ticari Alacaklar5 4.299.428 2.356.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.299.428 2.356.900Diğer Alacaklar5 106.047 582.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 106.047 582.592Stoklar10 46.008.708 91.339.193Peşin Ödenmiş Giderler11 4.875.100 1.908.667İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.875.100 1.908.667Diğer Dönen Varlıklar11 26.711.962 11.729.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 26.711.962 11.729.256ARA TOPLAM689.346.589 138.414.105TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR689.346.589 138.414.105DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 648.227 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 648.227 0Diğer Alacaklar5 5.000 2.232.263İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 0 2.232.263İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 5.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 119.621.524 115.371.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 7.144.690.456 4.681.482.102Maddi Duran Varlıklar7 6.789.320 669.750Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.678.780 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar232.407 46.817Peşin Ödenmiş Giderler11 399.496.207 385.548.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 399.496.207 385.548.733Ertelenmiş Vergi Varlığı18 0 1.772.627Diğer Duran Varlıklar11 279.388.582 110.365.854İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 279.388.582 110.365.854TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.954.550.503 5.297.489.248TOPLAM VARLIKLAR8.643.897.092 5.435.903.353KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 40.314 201.480.849İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 40.314 201.480.849Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 930.970 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 930.970 0Ticari Borçlar5 213.644.012 61.483.358İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 104.801 69.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 213.539.211 61.413.779Diğer Borçlar3,5 1.249.755 13.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 66.051 13.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.183.704 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 8.218.638 29.651.955İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 4.501.229 24.809.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 3.717.409 4.842.914Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 171.201Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 10.233.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 99.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 0 10.133.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 41.637.157 36.140.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 41.637.157 36.140.111ARA TOPLAM265.769.987 339.174.748TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER265.769.987 339.174.748UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.590.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.590.400 0Diğer Borçlar5 1.183.704 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.183.704 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.621.291 6.097.995İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 0 6.097.995İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.621.291 0Uzun Vadeli Karşılıklar8 120.595 72.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 120.595 72.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.515.990 6.170.990TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER271.285.977 345.345.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.372.611.115 5.090.557.615Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 3.520.215.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.335.832.350 658.135.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 569.473 3.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 569.473 3.012Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)556.850 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.623 3.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)133.214.235 23.070.823Yabancı Para Çevrim Farkları133.214.235 23.070.823Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.359.872 5.585.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.227.076 505.783.485Net Dönem Karı veya Zararı1.320.242.261 377.763.665TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.372.611.115 5.090.557.615TOPLAM KAYNAKLAR8.643.897.092 5.435.903.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 186.801.145 144.637.286Satışların Maliyeti14 -95.440.325 -80.026.865TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.360.820 64.610.421BRÜT KAR (ZARAR)91.360.820 64.610.421Genel Yönetim Giderleri15 -38.160.645 -18.261.850Pazarlama Giderleri15 -7.017.052 -2.398.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.067.567.601 320.547.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.160.398 -10.660.560ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.112.590.326 353.836.847Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 1.884.702Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar410.957 310.120FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.113.001.283 356.031.669Finansman Gelirleri17 215.981.530 25.121.551Finansman Giderleri17 -6.967.925 -3.113.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.322.014.888 378.039.669Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 -1.772.627 -276.004Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -153.210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -1.772.627 -122.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.320.242.261 377.763.665DÖNEM KARI (ZARARI)1.320.242.261 377.763.665Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.320.242.261 377.763.665Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 19 0,30790000 0,15960000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar566.461 21.043Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 556.850 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.611 21.043Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar110.143.412 23.176.612Yabancı Para Çevrim Farkları110.143.412 23.176.612DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.709.873 23.197.655TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.430.952.134 400.961.320Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.430.952.134 400.961.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999611BIST