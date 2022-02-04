***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577Transferler1.163.834 125.474.553 126.638.387 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-869.288 21.043 -49.056 869.288 378.990.742 378.962.729 378.962.729Dönem Karı (Zararı)378.990.742 378.990.742 378.990.742Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-869.288 21.043 -49.056 869.288 -28.013 -28.013Sermaye Arttırımı2.220.215.000 2.220.215.000 2.220.215.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları666.064.500 666.064.500 666.064.500Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.928.516 -7.928.516 -7.928.516Dönem Sonu Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290Transferler884.418.229 505.427.487 378.990.742 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)556.850 9.611 154.845 1.315.792.684 1.316.513.990 1.316.513.990Dönem Karı (Zararı)1.315.792.684 1.315.792.684 1.315.792.684Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)556.850 9.611 154.845 721.306 721.306Sermaye Arttırımı13 1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 677.696.366 677.696.366Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 0 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI180.525.348 98.828.522Dönem Karı (Zararı)1.315.792.684 378.990.742Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.262.254.066 -312.286.063Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler930.970 165.625Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-774.975 3.729.975Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -774.975 3.729.975Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.089.950 2.585.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.938 33.296Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.133.888 2.552.204Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-128.143.591 -1.951.101Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -132.378.330 -4.592.515Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 4.234.739 2.641.414Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 -78.211.130 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6,16 -1.047.160.654 -315.004.528Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6,16 -1.047.160.654 -315.004.528Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-410.957 -310.120İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-410.957 -310.120Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.606.221 383.288Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.884.702Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.884.702İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.179.002 27.740.015Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.015.639 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-439.227 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-576.412 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.551 -2.231.775İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.232.263İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)144.551 488Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler65.544.542 8.616.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.775.945 47.667.611Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.064.419 43.491.894İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.021 49.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)151.061.398 43.442.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 49.543Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.449.840 13.684İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.449.840 13.684Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-26.520.365 -19.601.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-176.170.725 -50.265.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-182.886.341 -68.006.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.715.616 17.740.577Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.359.616 94.444.694Alınan Faiz129.165.732 4.477.916Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -94.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.240.335.600 -667.359.348İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -2.750.000 -144.422.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.982 5.706.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-215.381 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 32.373.729Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.237.388.201 -561.016.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.628.818.013 470.223.662Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.851.101.366 832.071.484Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri201.250.000 209.583.922Kredilerden Nakit Girişleri9 201.250.000 208.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 1.583.922Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -401.281.973 -557.591.398Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-401.250.000 -556.065.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-31.973 -1.526.398Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.489.500 0Ödenen Faiz-20.761.880 -13.840.346YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)569.007.761 -98.307.164Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -49.056NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)569.007.761 -98.356.220DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.174.877 126.531.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 597.182.638 28.174.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 600.521.776 28.301.417Ticari Alacaklar5 576.412 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 576.412 0Diğer Alacaklar5 787 145.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 787 145.338Stoklar10 45.734.301 91.339.193Peşin Ödenmiş Giderler11 4.857.947 1.864.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.857.947 1.864.638Diğer Dönen Varlıklar11 25.107.418 11.057.443İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 25.107.418 11.057.443ARA TOPLAM676.798.641 132.708.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR676.798.641 132.708.029DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar12 142.422.534 139.672.534Ticari Alacaklar5 648.227 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 648.227 0Diğer Alacaklar5 0 2.232.263İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 0 2.232.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 119.621.524 115.371.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 6.873.348.231 4.519.766.925Maddi Duran Varlıklar7 6.749.948 612.922Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.678.780 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar141.762 22.109Peşin Ödenmiş Giderler11 399.449.237 385.548.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 399.449.237 385.548.733Ertelenmiş Vergi Varlığı18 0 1.606.221Diğer Duran Varlıklar11 279.388.582 110.365.852İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 279.388.582 110.365.852TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.825.448.825 5.275.198.661TOPLAM VARLIKLAR8.502.247.466 5.407.906.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 37.153 201.477.442İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 37.153 201.477.442Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 930.970 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 930.970 0Ticari Borçlar5 210.570.078 59.505.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 72.600 69.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 210.497.478 59.436.080Diğer Borçlar3,5 1.219.605 13.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 35.901 13.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.183.704 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 7.396.695 28.345.753İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 3.986.320 24.809.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 3.410.375 3.536.712Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 10.233.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 99.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 0 10.133.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 40.761.186 33.975.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 40.761.186 33.975.284ARA TOPLAM260.964.828 333.551.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.964.828 333.551.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.590.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.590.400 0Diğer Borçlar5 1.183.704 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.183.704 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.621.291 6.097.993İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 0 6.097.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.621.291 0Uzun Vadeli Karşılıklar8 87.597 72.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 87.597 72.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.482.992 6.170.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER266.447.820 339.722.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 8.235.799.646 5.068.184.290Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 3.520.215.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.335.832.350 658.135.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 569.473 3.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)569.473 3.012Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)556.850 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.623 3.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -154.845Yabancı Para Çevrim Farkları0 -154.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler889.985.139 5.566.910Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 505.427.487Net Dönem Karı veya Zararı1.315.792.684 378.990.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.235.799.646 5.068.184.290TOPLAM KAYNAKLAR8.502.247.466 5.407.906.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 165.736.265 135.028.614Satışların Maliyeti14 -83.408.339 -73.020.333TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.327.926 62.008.281BRÜT KAR (ZARAR)82.327.926 62.008.281Genel Yönetim Giderleri15 -33.133.209 -16.524.334Pazarlama Giderleri15 -7.017.052 -2.398.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.066.664.455 320.562.582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -530.312 -8.476.606ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.108.311.808 355.171.386Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 1.884.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar410.957 310.120FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.108.722.765 357.366.206Finansman Gelirleri17 215.639.704 25.027.287Finansman Giderleri17 -6.963.564 -3.113.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.317.398.905 379.279.942Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 -1.606.221 -289.200Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -1.606.221 -289.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.315.792.684 378.990.742DÖNEM KARI (ZARARI)1.315.792.684 378.990.742Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.315.792.684 378.990.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 19 0,30680000 0,16010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar566.461 21.043Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 556.850 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.611 21.043Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar154.845 -49.056Yabancı Para Çevrim Farkları154.845 -49.056DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)721.306 -28.013TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.316.513.990 378.962.729Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.316.513.990 378.962.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999613BIST