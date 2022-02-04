***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.02.2022 18:43
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577
Transferler
1.163.834 125.474.553 126.638.387 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-869.288 21.043 -49.056 869.288 378.990.742 378.962.729 378.962.729
Dönem Karı (Zararı)
378.990.742 378.990.742 378.990.742
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-869.288 21.043 -49.056 869.288 -28.013 -28.013
Sermaye Arttırımı
2.220.215.000 2.220.215.000 2.220.215.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
666.064.500 666.064.500 666.064.500
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.928.516 -7.928.516 -7.928.516
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Transferler
884.418.229 505.427.487 378.990.742 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
556.850 9.611 154.845 1.315.792.684 1.316.513.990 1.316.513.990
Dönem Karı (Zararı)
1.315.792.684 1.315.792.684 1.315.792.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
556.850 9.611 154.845 721.306 721.306
Sermaye Arttırımı
13 1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 0 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.525.348 98.828.522
Dönem Karı (Zararı)
1.315.792.684 378.990.742
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.262.254.066 -312.286.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
930.970 165.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-774.975 3.729.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -774.975 3.729.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.089.950 2.585.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.938 33.296
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.133.888 2.552.204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-128.143.591 -1.951.101
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -132.378.330 -4.592.515
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.234.739 2.641.414
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 -78.211.130 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6,16 -1.047.160.654 -315.004.528
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -1.047.160.654 -315.004.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-410.957 -310.120
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-410.957 -310.120
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.606.221 383.288
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.884.702
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.884.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.179.002 27.740.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.015.639 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-439.227 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-576.412 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.551 -2.231.775
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.232.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
144.551 488
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
65.544.542 8.616.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.775.945 47.667.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.064.419 43.491.894
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.021 49.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
151.061.398 43.442.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 49.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.449.840 13.684
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.449.840 13.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-26.520.365 -19.601.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.170.725 -50.265.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-182.886.341 -68.006.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.715.616 17.740.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.359.616 94.444.694
Alınan Faiz
129.165.732 4.477.916
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -94.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.240.335.600 -667.359.348
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -2.750.000 -144.422.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.982 5.706.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-215.381 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.373.729
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.237.388.201 -561.016.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.628.818.013 470.223.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.851.101.366 832.071.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.250.000 209.583.922
Kredilerden Nakit Girişleri
9 201.250.000 208.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 1.583.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -401.281.973 -557.591.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-401.250.000 -556.065.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-31.973 -1.526.398
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.489.500 0
Ödenen Faiz
-20.761.880 -13.840.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
569.007.761 -98.307.164
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -49.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
569.007.761 -98.356.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.174.877 126.531.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 597.182.638 28.174.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 600.521.776 28.301.417
Ticari Alacaklar
5 576.412 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 576.412 0
Diğer Alacaklar
5 787 145.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 787 145.338
Stoklar
10 45.734.301 91.339.193
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.857.947 1.864.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.857.947 1.864.638
Diğer Dönen Varlıklar
11 25.107.418 11.057.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 25.107.418 11.057.443
ARA TOPLAM
676.798.641 132.708.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
676.798.641 132.708.029
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
12 142.422.534 139.672.534
Ticari Alacaklar
5 648.227 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 648.227 0
Diğer Alacaklar
5 0 2.232.263
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 0 2.232.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 119.621.524 115.371.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 6.873.348.231 4.519.766.925
Maddi Duran Varlıklar
7 6.749.948 612.922
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.678.780 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.762 22.109
Peşin Ödenmiş Giderler
11 399.449.237 385.548.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 399.449.237 385.548.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 1.606.221
Diğer Duran Varlıklar
11 279.388.582 110.365.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 279.388.582 110.365.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.825.448.825 5.275.198.661
TOPLAM VARLIKLAR
8.502.247.466 5.407.906.690
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 37.153 201.477.442
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 37.153 201.477.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 930.970 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 930.970 0
Ticari Borçlar
5 210.570.078 59.505.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 72.600 69.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 210.497.478 59.436.080
Diğer Borçlar
3,5 1.219.605 13.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 35.901 13.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.183.704 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 7.396.695 28.345.753
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 3.986.320 24.809.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 3.410.375 3.536.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 10.233.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 99.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 0 10.133.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 40.761.186 33.975.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 40.761.186 33.975.284
ARA TOPLAM
260.964.828 333.551.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.964.828 333.551.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.590.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.590.400 0
Diğer Borçlar
5 1.183.704 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.183.704 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.621.291 6.097.993
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 0 6.097.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.621.291 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 87.597 72.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 87.597 72.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.482.992 6.170.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
266.447.820 339.722.400
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 8.235.799.646 5.068.184.290
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 3.520.215.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.335.832.350 658.135.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 569.473 3.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
569.473 3.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
556.850 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.623 3.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -154.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -154.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
889.985.139 5.566.910
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 505.427.487
Net Dönem Karı veya Zararı
1.315.792.684 378.990.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.235.799.646 5.068.184.290
TOPLAM KAYNAKLAR
8.502.247.466 5.407.906.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 165.736.265 135.028.614
Satışların Maliyeti
14 -83.408.339 -73.020.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.327.926 62.008.281
BRÜT KAR (ZARAR)
82.327.926 62.008.281
Genel Yönetim Giderleri
15 -33.133.209 -16.524.334
Pazarlama Giderleri
15 -7.017.052 -2.398.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.066.664.455 320.562.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -530.312 -8.476.606
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.108.311.808 355.171.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 1.884.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
410.957 310.120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.108.722.765 357.366.206
Finansman Gelirleri
17 215.639.704 25.027.287
Finansman Giderleri
17 -6.963.564 -3.113.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.317.398.905 379.279.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.606.221 -289.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.606.221 -289.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.315.792.684 378.990.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.315.792.684 378.990.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.315.792.684 378.990.742
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 19 0,30680000 0,16010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
566.461 21.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 556.850 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.611 21.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
154.845 -49.056
Yabancı Para Çevrim Farkları
154.845 -49.056
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
721.306 -28.013
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.316.513.990 378.962.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.316.513.990 378.962.729
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999613
BIST