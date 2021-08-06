***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
06.08.2021 14:23
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/06/2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Haziran 2021 dönemi Konsolide ve Konsolide Olmayan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Haziran 2021 dönemi Konsolide ve Konsolide Olmayan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotlarda, 01/01/2021 - 30/06/2021 dönemi son çeyrek verilerinin eklenmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05/08/2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan, konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlarda Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotlarda 01/01/2021 - 30/06/2021 dönemi tutarları yer almakta olup 06/08/2021 tarihinde tekrar yayınlanacak olan güncellenen söz konusu finansal raporlarda, ilave olarak 01/04/2021 - 30/06/2021 dönemine ilişkin son çeyrek verileri eklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955330
BIST
15:431.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
15:438,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0940
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6139
En Düşük
8,5140
15:4310,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0586
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:43492,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 492,99
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
492,46
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KTSKR
|35,44
|53.988.344
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|772.241.224
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.455.977
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.467.985
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|108.307.889
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.351.449
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.613.764
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|91.778.908
|% -9,21
|
|KRSTL
|1,87
|12.503.449
|% -6,03
|
|GARAN
|9,24
|1.605.940.342
|% -0,22
|
|GENIL
|13,00
|772.241.224
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|621.572.818
|% 1,78
|
|THYAO
|12,75
|592.528.362
|% -0,08
|
|SASA
|30,00
|585.435.057
|% 1,15
|
|GARAN
|9,24
|1.605.940.342
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,46
|267.994.196
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,81
|190.567.693
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,86
|292.451.044
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|621.572.818
|% 1,78
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6099
|8,6139
|% 1,10
|
|Euro
|10,1368
|10,1655
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,9278
|11,9876
|% 0,82
|
|Frank
|9,4183
|9,4751
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2861
|2,2975
|% 0,93
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-24,37
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|13,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|5,60
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,43
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|0,56
|
Seans Raporu
15:43
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