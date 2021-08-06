***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2021 - 30/06/2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarHaziran 2021 dönemi Konsolide ve Konsolide Olmayan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotlarDeğişikliğin NedeniHaziran 2021 dönemi Konsolide ve Konsolide Olmayan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotlarda, 01/01/2021 - 30/06/2021 dönemi son çeyrek verilerinin eklenmesi.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarŞirketimiz tarafından 05/08/2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan, konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlarda Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotlarda 01/01/2021 - 30/06/2021 dönemi tutarları yer almakta olup 06/08/2021 tarihinde tekrar yayınlanacak olan güncellenen söz konusu finansal raporlarda, ilave olarak 01/04/2021 - 30/06/2021 dönemine ilişkin son çeyrek verileri eklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955330BIST