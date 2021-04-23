***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
23.04.2021 20:50
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
ZRGYO_Fiyat Tespit Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930760
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4057
En Düşük
8,3007
18:0510,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1738
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1665
En Düşük
9,9642
18:05477,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,42
|Açılış
|: 477,94
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3803
|8,3836
|% 0,94
|
|Euro
|10,1331
|10,1580
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,5728
|11,6308
|% 0,97
|
|Frank
|9,1225
|9,1774
|% 1,13
|
|Riyal
|2,2249
|2,2361
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,05
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,01
|
|B. Petrol
|65,99
|65,99
|0,59
|