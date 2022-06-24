***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kesinleşen Nakit Kâr Hak Kullanım Tarihi BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZRGY00015 Peşin 0,0031717 0,31717 0 0,0031717 0,31717B Grubu, ZRGYO, TREZRGY00023 Peşin 0,0031717 0,31717 0 0,0031717 0,31717Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.06.2022 30.06.2022 29.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.06.2022 30.06.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZRGY00015 0 0B Grubu, ZRGYO, TREZRGY00023 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun Şirketin 2021 yılı kârının 30.06.2022 tarihine kadar ekli tabloda yer alan şekilde dağıtılması teklifi, 5 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Bu kapsamda kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 28.06.2022 olarak belirlenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 YILI KAR DÂĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.693.620.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.051.887,04Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.322.014.888 156.706.558,224. Vergiler ( - ) 1.772.627 05. Net Dönem Kârı 1.320.242.261 156.706.558,226. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.835.327,91 7.835.327,918. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.312.406.933,09 148.871.230,31Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.312.406.933,09 148.871.230,3111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 14.887.123,03 14.887.123,03* Nakit 14.887.123,03 14.887.123,03* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.297.519.810,06 133.984.107,2820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 2.265.344,88 0 1,52 0,0031717 0,31717B Grubu 12.621.778,15 0 8,48 0,0031717 0,31717TOPLAM 14.887.123,03 0 10 0,0031717 0,31717Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanŞirket Esas Sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan 148.871.230,31 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının %10'luk kısmı olan 14.887.123,03 TL'nin Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak 30.06.2022 tarihine kadar dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039187BIST