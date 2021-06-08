***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sayın Bülent YENİGÜN'ün görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 07.06.2021 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Pelin KILIÇ'ın Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941240BIST