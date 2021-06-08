***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 19:07
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sayın Bülent YENİGÜN'ün görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 07.06.2021 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Pelin KILIÇ'ın Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941240
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,4888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0160
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:05523,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,77
|Açılış
|: 523,17
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6010
|8,6019
|% -0,12
|
|Euro
|10,4810
|10,4840
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1303
|12,1912
|% -0,35
|
|Frank
|9,5560
|9,6136
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2864
|2,2979
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-8,20
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,64
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,90
|71,90
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
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