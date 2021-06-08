***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/06/2021Karar Sayısı92/1Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim KurulununKarar Tarihi: 08/06/2021Karar Sayısı: 92/1SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin 01.01.2021- 31.03.2021 faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş, Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Olmayan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar ile Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesindea) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen finansal tabloların (konsolidasyon kapsamındakiler dahil) Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını (konsolidasyon kapsamındakiler dahil), Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Mustafa Hilmi ÇELİK Yunus SÖNMEZDenetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi BaşkanıErdal GÜNEŞ Peyami Ömer ÖZDİLEKSatış, Pazarlama ve Finansal Yönetim Genel MüdürYöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941237BIST