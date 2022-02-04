***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/02/2022Karar Sayısı110/4Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.31.12.2021 DÖNEMİ FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARI, YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARI'NA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIMali Tabloların Kabulüne İlişkin Karar Tarihi: 04.02.2022Karar Sayısı: 110/4Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş, Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ile Dipnotları, Faaliyet Raporu, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince KAP üzerinden ilgili şablonlar ile hazırlanan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'ndan meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları'nın görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde tarafımızca incelendiğinia) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporları'nın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,b) Kurumsal Yönetim Raporları'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili düzenlemelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda paydaşlarımıza kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığını,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen Finansal Tabloların (konsolidasyon kapsamındakiler dahil) Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını (konsolidasyon kapsamındakiler dahil), Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Mustafa Hilmi ÇELİKDenetim Komitesi ÜyesiYunus SÖNMEZDenetim Komitesi BaşkanıAtakan BEKTAŞGenel Müdür YardımcısıPeyami Ömer ÖZDİLEKGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999619BIST