***ZRGYO* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.08.2021 11:03
***ZRGYO******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.08.2021 tarihinde ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,59 fiyattan 2.720.410 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerine Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 11.08.2021 tarihi itibariyle %15,01 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/08/2021 2.720.410 2.720.410 701.730.010 704.450.420 % 14,95 % 14,95 % 15,01 % 15,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957533
BIST
11:371.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,67
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:378,5628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0621
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5524
11:3710,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0484
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0692
11:37483,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,00
|Açılış
|: 483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,03
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MARKA
|5,56
|2.885.601
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.178.962
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,50
|2.588.025
|% 9,37
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,31
|28.236.958
|% -8,82
|
|FADE
|8,78
|35.084.052
|% -8,73
|
|EDATA
|14,46
|10.823.842
|% -8,19
|
|EDIP
|3,79
|21.817.404
|% -7,79
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,15
|574.263.347
|% 1,71
|
|GARAN
|9,12
|414.416.804
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,97
|337.738.152
|% 1,14
|
|EREGL
|19,49
|298.098.622
|% 2,20
|
|PETKM
|5,92
|267.696.169
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,46
|153.551.340
|% 1,65
|
|GARAN
|9,12
|414.416.804
|% 1,90
|
|PETKM
|5,92
|267.696.169
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,97
|337.738.152
|% 1,14
|
|DAGI
|4,90
|146.932.787
|% 4,03
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5723
|8,5757
|% -0,57
|
|Euro
|10,0844
|10,0956
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,8500
|11,9094
|% -0,61
|
|Frank
|9,2577
|9,3135
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2784
|2,2899
|% -0,62
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|2,73
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|