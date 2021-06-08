***ZRGYO* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZRGYO******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ZRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında verilen geri alım teşvikine ilişkin duyuru ve talep formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941213BIST