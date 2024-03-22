***ZRY* *AKM* *ENTRA* *AKMEN* *IYM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZRY******AKM******ENTRA******AKMEN******IYM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ENTRA, IYM, ZRY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261669BIST