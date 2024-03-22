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***ZRY* *AKM* *ENTRA* *AKMEN* *IYM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

22.03.2024 20:06
***ZRY* *AKM* *ENTRA* *AKMEN* *IYM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***ZRY******AKM******ENTRA******AKMEN******IYM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ENTRA, IYM, ZRY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261671


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BIST En Aktif Hisseler18:05
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MEKAG 66,55 110.677.669 % 10,00  
GOLTS 407,00 539.419.610 % 10,00  
AZTEK 118,80 173.392.076 % 10,00  
DESPC 63,80 54.599.931 % 10,00  
BERA 19,82 686.121.670 % 9,99  
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Dolar 32,0028 32,0131 % -0,04  
Euro 34,6022 34,7054 % -0,49  
Sterlin 41,0964 41,3024 % -0,55  
Frank 36,3151 36,4971 % -0,16  
Riyal 8,7028 8,7464 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,64 24,68 % 0,66  
Platin 895,11 896,54 % 0,66  
Paladyum 989,47 994,95 % 0,66  
Brent Pet. 85,50 85,50 % 0,66  
Altın Ons 2.161,91 2.162,10 % 0,66  
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