***ZRY* *TSKB* *BORLS* *YAT* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZRY******TSKB******BORLS******YAT******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BORLS, YAT, YFMEN, ZRY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorlease Otomotiv A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin 2. kısmı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201398BIST