***ZRY* *TSKB* *BORLS* *YAT* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZRY******TSKB******BORLS******YAT******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BORLS, YAT, YFMEN, ZRY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorlease Otomotiv A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri olan bağımsız güvence raporu ve katılım finans ilkeleri bilgi formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201419BIST