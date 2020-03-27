***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.341 6.792 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.121.129 63.313.668Dönem Karı (Zararı)90.194.294 73.200.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.746.004 10.169.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 801.238 256.036Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-976.409 -564.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler329.012 233.834Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.305.421 -798.242Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.906.242 -4.463.414Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.940.242 -4.463.414Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.673.854 919.189Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-10.673.854 919.189Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -10.452.737 -5.152.026İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler9 -10.452.737 -5.152.026Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 22.462.000 19.173.703İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.689.192 -5.773.642Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.907.405 2.111.566İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.907.405 2.111.566Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.093.324 -3.914.972İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.093.324 -3.914.972Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.241.454 1.970.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)58.241.454 1.970.149Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.551.533 -5.940.385İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.551.533 -5.940.385Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları128.137.482 77.595.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -231.356 -96.195Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -15.784.997 -14.185.605YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI19.643.874 -58.792.071Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri70.173.000 166.407.569Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-49.307.388 -225.232.952Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.386.116 -143.631Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -769.409 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -616.707 -143.631Alınan Temettüler18 164.378 176.943FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.878.922 25.681.596Alınan Faiz29.705.239 28.681.596Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-91.584.161 -3.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.886.081 30.203.193Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.332.952 3.547.332NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.219.033 33.750.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.148.842 96.398.317DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 202.367.875 130.148.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 202.513.266 130.767.926Finansal Yatırımlar41.541.818 77.670.964Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 41.541.818 77.670.964Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 41.541.818 77.670.964Ticari Alacaklar5 20.226.551 14.517.524İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 935.567 104.165İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.290.984 14.413.359Diğer Alacaklar26.147 6.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 26.147 6.500Peşin Ödenmiş Giderler407.892 413.577İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 407.892 413.577ARA TOPLAM264.715.674 223.376.491TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR264.715.674 223.376.491DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar189.509 189.509Diğer Finansal Yatırımlar4 189.509 189.509Diğer Alacaklar11.298.475 6.638.608İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.298.475 6.638.608Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 25.519.557 15.073.356Maddi Duran Varlıklar10 1.814.830 290.835Mobilya ve Demirbaşlar10 429.138 266.852Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 911.147Diğer Maddi Duran Varlıklar10 474.545 23.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar673.437 232.710Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 673.437 232.710Ertelenmiş Vergi Varlığı20 679.838 973.424TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.175.646 23.398.442TOPLAM VARLIKLAR304.891.320 246.774.933KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar527.322İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar527.322Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.2.1 527.322Ticari Borçlar5 98.112.308 40.507.938İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 4.163.574 1.833.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 93.948.734 38.674.485Diğer Borçlar2.582.159 1.939.166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.582.159 1.939.166Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 6.343.766 4.854.478Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.607.055 3.067.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.231.512 881.654Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 375.543 2.185.606Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 335.170 180.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 335.170 180.386ARA TOPLAM109.507.780 50.549.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.507.780 50.549.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar456.582İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar456.582Kiralama İşlemlerinden Borçlar456.582Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.571.535 1.315.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.571.535 1.315.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.028.117 1.315.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER111.535.897 51.864.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar193.355.423 194.910.430Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.174.392 1.174.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -371.316 -206.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-416.718 -258.114Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-416.718 -258.114Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar45.402 51.938Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27.415.602 17.776.531Yasal Yedekler15 27.415.602 17.776.531Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 14.942.451 42.965.653Net Dönem Karı veya Zararı90.194.294 73.200.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR193.355.423 194.910.430TOPLAM KAYNAKLAR304.891.320 246.774.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 13.175.784.259 1.108.264.780Satışların Maliyeti16 -13.070.538.334 -1.025.168.839TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.245.925 83.095.941Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)105.245.925 83.095.941Genel Yönetim Giderleri17 -28.367.569 -21.908.916Pazarlama Giderleri17 -8.968.768 -8.517.678Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.088.966 6.504.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -834.431 -1.113.797ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.164.123 58.060.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 10.452.737 5.152.026FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.616.860 63.212.450Finansman Gelirleri19 29.877.630 29.192.366Finansman Giderleri19 -838.196 -31.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.656.294 92.373.733Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.462.000 -19.173.703Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -22.128.763 -19.040.083Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -333.237 -133.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.194.294 73.200.030DÖNEM KARI (ZARARI)90.194.294 73.200.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.194.294 73.200.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,15030000 0,12200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-165.140 -94.549Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -198.255 -126.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar9 -6.536 6.792Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -6.536 6.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 39.651 25.335Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 39.651 25.335Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-165.140 -94.549TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.029.154 73.105.481Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.029.154 73.105.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832952BIST