***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.03.2020 18:01
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.341 6.792 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.121.129 63.313.668
Dönem Karı (Zararı)
90.194.294 73.200.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.746.004 10.169.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 801.238 256.036
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-976.409 -564.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
329.012 233.834
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.305.421 -798.242
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.906.242 -4.463.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.940.242 -4.463.414
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.673.854 919.189
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-10.673.854 919.189
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -10.452.737 -5.152.026
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -10.452.737 -5.152.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 22.462.000 19.173.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.689.192 -5.773.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.907.405 2.111.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.907.405 2.111.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.093.324 -3.914.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.093.324 -3.914.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.241.454 1.970.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.241.454 1.970.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.551.533 -5.940.385
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.551.533 -5.940.385
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
128.137.482 77.595.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -231.356 -96.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -15.784.997 -14.185.605
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.643.874 -58.792.071
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
70.173.000 166.407.569
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-49.307.388 -225.232.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.386.116 -143.631
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -769.409 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -616.707 -143.631
Alınan Temettüler
18 164.378 176.943
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.878.922 25.681.596
Alınan Faiz
29.705.239 28.681.596
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-91.584.161 -3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.886.081 30.203.193
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.332.952 3.547.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.219.033 33.750.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.148.842 96.398.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 202.367.875 130.148.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 202.513.266 130.767.926
Finansal Yatırımlar
41.541.818 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 41.541.818 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 41.541.818 77.670.964
Ticari Alacaklar
5 20.226.551 14.517.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 935.567 104.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.290.984 14.413.359
Diğer Alacaklar
26.147 6.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.147 6.500
Peşin Ödenmiş Giderler
407.892 413.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 407.892 413.577
ARA TOPLAM
264.715.674 223.376.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.715.674 223.376.491
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
189.509 189.509
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Diğer Alacaklar
11.298.475 6.638.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.298.475 6.638.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 25.519.557 15.073.356
Maddi Duran Varlıklar
10 1.814.830 290.835
Mobilya ve Demirbaşlar
10 429.138 266.852
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 911.147
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 474.545 23.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
673.437 232.710
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 673.437 232.710
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 679.838 973.424
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.175.646 23.398.442
TOPLAM VARLIKLAR
304.891.320 246.774.933
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 527.322
Ticari Borçlar
5 98.112.308 40.507.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 4.163.574 1.833.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 93.948.734 38.674.485
Diğer Borçlar
2.582.159 1.939.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.582.159 1.939.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.343.766 4.854.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.607.055 3.067.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.231.512 881.654
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 375.543 2.185.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 335.170 180.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 335.170 180.386
ARA TOPLAM
109.507.780 50.549.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.507.780 50.549.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
456.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
456.582
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
456.582
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.571.535 1.315.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.571.535 1.315.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.028.117 1.315.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.535.897 51.864.503
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.355.423 194.910.430
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -371.316 -206.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.718 -258.114
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-416.718 -258.114
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
45.402 51.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27.415.602 17.776.531
Yasal Yedekler
15 27.415.602 17.776.531
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 14.942.451 42.965.653
Net Dönem Karı veya Zararı
90.194.294 73.200.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.355.423 194.910.430
TOPLAM KAYNAKLAR
304.891.320 246.774.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 13.175.784.259 1.108.264.780
Satışların Maliyeti
16 -13.070.538.334 -1.025.168.839
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.245.925 83.095.941
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
105.245.925 83.095.941
Genel Yönetim Giderleri
17 -28.367.569 -21.908.916
Pazarlama Giderleri
17 -8.968.768 -8.517.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.088.966 6.504.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -834.431 -1.113.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.164.123 58.060.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 10.452.737 5.152.026
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.616.860 63.212.450
Finansman Gelirleri
19 29.877.630 29.192.366
Finansman Giderleri
19 -838.196 -31.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.656.294 92.373.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.462.000 -19.173.703
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -22.128.763 -19.040.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -333.237 -133.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.194.294 73.200.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.194.294 73.200.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.194.294 73.200.030
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,15030000 0,12200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-165.140 -94.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -198.255 -126.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9 -6.536 6.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -6.536 6.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 39.651 25.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 39.651 25.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-165.140 -94.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.029.154 73.105.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.029.154 73.105.481
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832952
BIST