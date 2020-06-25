***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









73.200.030 -73.200.030Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-96.075 -2.552 21.617.933 21.519.306 21.519.306Dönem Karı (Zararı)21.617.933 21.617.933 21.617.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-96.075 -2.552 -98.627 -98.627Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -354.189 49.386 17.776.531 116.165.683 21.617.933 216.429.736 216.429.736Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Diğer Düzeltmeler-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381Transferler90.194.294 -90.194.294 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-131.945 -10.680 1.289.666 47.783.804 48.930.845 48.930.845Dönem Karı (Zararı)47.783.804 47.783.804 47.783.804Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-131.945 -10.680 1.289.666 1.147.041 1.147.041Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -548.663 34.722 1.289.666 27.415.602 105.136.745 47.783.804 234.636.226 234.636.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.441.331 53.118.825Dönem Karı (Zararı)47.783.804 21.617.933Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.971.529 -6.711.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 370.142 68.635Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler285.316 -566.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler303.265 299.484Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 210 -854.806Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-18.159 -11.182Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.495.008 -8.953.832Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.003.222 -9.043.484Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler508.214 89.652Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-692.705 -657.210Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-692.705 -657.210Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.947.318 -2.106.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 12.556.466 5.504.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.511.306 42.906.962Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.879.428 37.871.622Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.220.490 -1.587.969İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-239.581 -525.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.980.909 -1.062.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.458.483 -1.607.050İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)118.321 79.948İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.576.804 -1.686.998Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-410.793 -290.443Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.822.644 7.820.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.723.258 -161.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.545.902 7.982.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.307.898 700.008İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.307.898 700.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.650.042 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları76.266.639 57.813.594Alınan Faiz982.054 1.066.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -139.475Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.807.362 -5.621.532YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.711.566 8.822.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.311.608 -79.100Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-150.608 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.161.000 -79.100Alınan Faiz4.023.174 8.901.727FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-653.173 -89.652Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -206.733 0Ödenen Faiz-446.440 -89.652YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.499.724 61.851.800NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.499.724 61.851.800DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 202.367.875 130.148.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 274.867.599 192.000.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 275.002.133 202.513.266Finansal Yatırımlar6 44.140.961 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 44.140.961 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 44.140.961 41.541.818Ticari Alacaklar9 24.447.041 20.226.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,9 1.175.148 935.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 23.271.893 19.290.984Diğer Alacaklar10 4.594.744 26.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.594.744 26.147Peşin Ödenmiş Giderler17 700.364 407.892İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 215.233 333.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler485.131 74.338ARA TOPLAM348.885.243 264.715.674Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 13.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR348.898.243 264.715.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052 189.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.534.052 189.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.534.052 189.509Diğer Alacaklar10 21.306.682 11.298.475İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 21.306.682 11.298.475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 21.572.239 25.519.557Maddi Duran Varlıklar11 990.365 903.683Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.130.617 911.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.741.071 673.437Ertelenmiş Vergi Varlığı26 779.773 679.838TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.054.799 40.175.646TOPLAM VARLIKLAR397.953.042 304.891.320KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 639.563 527.322İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar484.529 467.634Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 484.529 467.634İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar155.034 59.688Kiralama İşlemlerinden Borçlar155.034 59.688Ticari Borçlar9 135.934.952 98.112.308İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,9 440.316 4.163.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 135.494.636 93.948.734Diğer Borçlar10 9.805.406 2.582.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 9.805.406 2.582.159Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 12.227.696 6.343.766Kısa Vadeli Karşılıklar1.792.482 1.607.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.416.729 1.231.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 375.753 375.543Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 419.821 335.170İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler419.821 335.170ARA TOPLAM160.819.920 109.507.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.819.920 109.507.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 631.702 456.582İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar299.643 268.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 299.643 268.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar332.059 187.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar332.059 187.985Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.865.194 1.571.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.865.194 1.571.535TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.496.896 2.028.117TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER163.316.816 111.535.897ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar234.636.226 193.355.423Ödenmiş Sermaye19 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.174.392 1.174.392Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -7.650.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-513.941 -371.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-513.941 -371.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -548.663 -416.718Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 34.722 45.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 1.289.666 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 27.415.602 27.415.602Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 105.136.745 14.942.451Net Dönem Karı veya Zararı47.783.804 90.194.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR234.636.226 193.355.423TOPLAM KAYNAKLAR397.953.042 304.891.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20 5.113.167.898 2.318.863.511Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti261.803BRÜT KAR (ZARAR)61.908.705 21.261.803Genel Yönetim Giderleri21 -7.967.479 -6.179.488Pazarlama Giderleri21 -3.864.340 -2.107.503Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.464.324 2.795.541Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.594.360 -956.152ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.946.850 14.814.201Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 3.713.404 2.109.034FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.660.254 16.923.235Finansman Gelirleri24 5.318.965 10.318.944Finansman Giderleri25 -638.949 -120.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.340.270 27.122.025Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.556.466 -5.504.092Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -12.691.292 -5.371.986Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 134.826 -132.106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.783.804 21.617.933DÖNEM KARI (ZARARI)47.783.804 21.617.933Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.783.804 21.617.933Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,79640000 0,36030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-142.625 -98.627Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -164.931 -120.094Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-13.350 -3.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -13.350 -3.190Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.656 24.657Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi8 2.670 638Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi32.986 24.019Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.289.666 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.357.543 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)29 1.357.543 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-67.877 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi29 -67.877 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.147.041 -98.627TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.930.845 21.519.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları48.930.845 21.519.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852930BIST