***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynak -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430Transferler9.639.071 63.560.959 -73.200.030 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.388 -3.039 40.591.884 40.521.457 40.521.457Dönem Karı (Zararı)40.591.884 40.591.884 40.591.884Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-67.388 -3.039 -70.427 -70.427Kar Payları-91.584.161 -91.584.161 -91.584.161Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 0 0 -325.502 48.899 27.415.602 14.942.451 40.591.884 143.847.726 143.847.726Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 0 0 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Diğer Düzeltmeler-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381Transferler6.989.444 83.204.850 -90.194.294 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-246.762 2.642 1.289.666 117.284.901 118.330.447 118.330.447Dönem Karı (Zararı)117.284.901 117.284.901 117.284.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-246.762 2.642 1.289.666 1.045.546 1.045.546Kar Payları-72.894.443 -72.894.443 -72.894.443Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -663.480 48.044 1.289.666 34.405.046 25.252.858 117.284.901 231.141.385 231.141.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI126.251.801 -23.169.347Dönem Karı (Zararı)117.284.901 40.591.884Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.588.586 -14.970.255Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 793.982 140.669Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler262.914 -1.692.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler311.265 405.908Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -37.915 -1.192.724Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-10.436 -905.824Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.644.016 -17.309.781Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.693.261 -17.902.191Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.049.245 592.410Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.594.316 -2.592.572Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.594.316 -2.592.572Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-68.828 -3.840.604Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 30.838.850 10.324.673İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.870.673 47.514.132Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.684.390 40.806.206Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.135.102 795.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.215 -421.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.113.887 1.216.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.203.341 -6.685.097İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)245.969 181.947İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.449.310 -6.867.044Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-412.109 -188.137Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.336.252 16.760.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.229.410 -980.673İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.106.842 17.741.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.619.405 -3.974.671İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.619.405 -3.974.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.650.042 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları143.744.160 73.135.761Ödenen Temettüler0 -91.584.161Alınan Faiz1.967.206 2.079.585Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -139.475Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.459.565 -6.661.057YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.605.800 18.853.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.173.184 -286.866Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -936.909 -145.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.236.275 -140.900Alınan Faiz8.778.984 19.140.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.065.791 -592.410Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -411.321 0Ödenen Faiz-654.470 -592.410YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.791.810 -4.908.565NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.791.810 -4.908.565DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 202.367.875 130.148.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 334.159.685 125.240.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 334.235.573 202.513.266Finansal Yatırımlar6 48.577.451 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar48.577.451 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar48.577.451 41.541.818Ticari Alacaklar8 52.361.653 20.226.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,8 956.782 935.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar51.404.871 19.290.984Diğer Alacaklar9 112.613 26.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar112.613 26.147Peşin Ödenmiş Giderler16 574.032 407.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler574.032 407.892ARA TOPLAM435.861.322 264.715.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR435.861.322 264.715.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052 189.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.534.052 189.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.534.052 189.509Diğer Alacaklar9 59.661.319 11.298.475İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar59.661.319 11.298.475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 25.588.385 25.519.557Maddi Duran Varlıklar10 1.680.505 903.683Kullanım Hakkı Varlıkları11 971.050 911.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.648.234 673.437Ertelenmiş Vergi Varlığı25 828.241 679.838TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.911.786 40.175.646TOPLAM VARLIKLAR527.773.108 304.891.320KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 1.282.679 1.231.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 337.628 375.543Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 587.138 335.170İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler587.138 335.170ARA TOPLAM294.002.407 109.507.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER294.002.407 109.507.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 491.873 456.582İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar180.498 268.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 180.498 268.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar311.375 187.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar311.375 187.985Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.137.443 1.571.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.137.443 1.571.535TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.629.316 2.028.117TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER296.631.723 111.535.897ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar231.141.385 193.355.423Ödenmiş Sermaye18 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.174.392 1.174.392Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -7.650.042 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)674.230 -371.316Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 1.289.666 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-663.480 -416.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -663.480 -416.718Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18 48.044 45.402Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 34.405.046 27.415.602Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 25.252.858 14.942.451Net Dönem Karı veya Zararı117.284.901 90.194.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR231.141.385 193.355.423TOPLAM KAYNAKLAR527.773.108 304.891.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 12.865.478.918 7.568.768.774 7.752.311.020 5.249.905.263Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -12.713.055.721 -7.524.049.624 -7.661.796.528 -5.226.447.916FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)152.423.197 44.719.150 90.514.492 23.457.347BRÜT KAR (ZARAR)152.423.197 44.719.150 90.514.492 23.457.347Genel Yönetim Giderleri20 -17.315.036 -13.818.736 -9.347.557 -7.639.248Pazarlama Giderleri20 -8.929.963 -4.472.595 -5.065.623 -2.365.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 7.168.755 3.560.427 1.704.431 18.973.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 1,95470000 0,67650000 1,15840000 0,31620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.045.546 -70.427 -101.495 28.200Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)28 1.357.543 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -308.452 -84.235 -143.521 35.859Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar7 3.303 -3.799 16.653 -609Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.303 -3.799 16.653 -609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.848 17.607 25.373 -7.050Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi25 -67.877 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi61.690 16.847 28.704 -7.172Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi7 -661 760 -3.331 122Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.045.546 -70.427 -101.495 28.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.330.447 40.521.457 69.399.602 19.002.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları118.330.447 40.521.457 69.399.602 19.002.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868623BIST