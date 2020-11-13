***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.639.071 63.560.959 -73.200.030 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.734 -7.488 62.203.514 62.103.292 62.103.292Dönem Karı (Zararı)62.203.514 62.203.514 62.203.514Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-92.734 -7.488 -100.222 -100.222Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-91.548.161 -91.584.161 -91.584.161Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -350.848 44.450 27.415.602 14.942.451 62.203.514 165.429.561 165.429.561Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Diğer Düzeltmeler18 -7.650.042 -7.650.042 -7.650.042Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381Transferler7.650.042 6.989.444 75.554.808 -90.194.294Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.289.666 -71.890 -4.803 208.460.310 209.673.283 209.673.283Dönem Karı (Zararı)208.460.310 208.460.310 208.460.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.289.666 -71.890 -4.803 1.212.973 1.212.973Kar Payları-72.894.443 -72.894.443 -72.894.443Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -488.608 40.599 34.405.046 17.602.816 208.460.310 322.484.221 322.484.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.885.333 -22.331.476Dönem Karı (Zararı)208.460.310 62.203.514Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.120.252 -17.653.955Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.273.949 231.930Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler315.710 -1.627.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler381.381 471.444Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-53.022 -1.192.724Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.649 -905.824Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.006.440 -22.570.715Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.764.762 -22.570.715Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler758.322 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.471.510 -2.592.572Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.471.510 -2.592.572Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.315.189 -6.742.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 55.323.732 15.646.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.911.336 32.311.615Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.030.817 31.812.736Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.309.087 -3.951.774İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)336.807 -831.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.645.894 -3.119.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.380.278 -6.187.262İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.380.278 -6.187.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-114.637 183.836Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.773.587 9.865.883İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.606.683 -167.506İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)118.380.270 10.033.389Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.149.896 588.196İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.149.896 588.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları204.669.226 76.861.174Ödenen Temettüler18 -72.894.443 -91.584.161Alınan Faiz3.811.032 3.033.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-105.486 -139.475Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.594.996 -10.502.411YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.184.131 23.884.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.936.956 -601.491Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.192.436 -145.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.744.520 -455.525Alınan Faiz21.121.087 24.485.603FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.219.420 -367.431Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -615.913 0Ödenen Faiz-603.507 -367.431YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.850.044 1.185.205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.850.044 1.185.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 202.367.875 130.148.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 317.217.919 131.334.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 317.181.602 202.513.266Finansal Yatırımlar6 51.434.103 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar51.434.103 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar51.434.103 41.541.818Ticari Alacaklar8 75.535.638 20.226.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 598.760 935.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar74.936.878 19.290.984Diğer Alacaklar9 105.378 26.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar105.378 26.147Peşin Ödenmiş Giderler16 522.529 407.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler522.529 407.892ARA TOPLAM444.779.250 264.715.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR444.779.250 264.715.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052 189.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.534.052 189.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.534.052 189.509Diğer Alacaklar9 91.599.522 11.298.475İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar91.599.522 11.298.475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 29.834.746 25.519.557Maddi Duran Varlıklar10 1.802.753 903.683Kullanım Hakkı Varlıkları11 811.483 911.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.969.358 673.437Ertelenmiş Vergi Varlığı25 731.399 679.838TOPLAM DURAN VARLIKLAR128.283.313 40.175.646TOPLAM VARLIKLAR573.062.563 304.891.320KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 665.907 527.322İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 523.656 467.634Kiralama İşlemlerinden Borçlar523.656 467.634İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar142.251 59.688Kiralama İşlemlerinden Borçlar142.251 59.688Ticari Borçlar8 212.885.895 98.112.308İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 556.891 4.163.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar212.329.004 93.948.734Diğer Borçlar9 8.337.849 2.582.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.337.849 2.582.159Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 24.173.968 6.343.766Kısa Vadeli Karşılıklar1.448.547 1.607.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.126.026 1.231.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 322.521 375.543Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 729.376 335.170İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler729.376 335.170ARA TOPLAM248.241.542 109.507.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER248.241.542 109.507.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 289.219 456.582İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 268.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 268.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 289.219 187.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar289.219 187.985Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.047.581 1.571.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.047.581 1.571.535TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.336.800 2.028.117TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.578.342 111.535.897ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar322.484.221 193.355.423Ödenmiş Sermaye18 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.174.392 1.174.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)841.657 -371.316Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 1.289.666 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-488.608 -416.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -488.608 -416.718Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18 40.599 45.402Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 34.405.046 27.415.602Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 17.602.816 14.942.451Net Dönem Karı veya Zararı208.460.310 90.194.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR322.484.221 193.355.423TOPLAM KAYNAKLAR573.062.563 304.891.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 18.394.047.715 9.582.127.760 5.528.568.797 2.013.358.986Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -18.129.855.347 -9.511.954.384 -5.416.799.626 -1.987.904.760FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)264.192.368 70.173.376 111.769.171 25.454.226BRÜT KAR (ZARAR)264.192.368 70.173.376 111.769.171 25.454.226Genel Yönetim Giderleri20 -29.424.219 -20.492.083 -12.109.183 -6.673.347Pazarlama Giderleri20 -16.026.165 -6.364.276 -7.096.202 -1.891.681Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 12.384.690 4.297.495 5.215.935 737.068Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.188.625 -766.202 -2.737 17.024ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)227.938.049 46.848.310 97.776.984 17.643.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 11.970.034 6.742.115 4.253.806 2.901.511FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)239.908.083 53.590.425 102.030.790 20.544.801Finansman Gelirleri23 25.026.421 24.755.256 13.473.256 6.207.608Finansman Giderleri24 -1.150.462 -495.546 156.245 181.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)263.784.042 77.850.135 115.660.291 26.933.578Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -55.323.732 -15.646.621 -24.484.882 -5.321.948Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -55.425.198 -15.382.934 -24.431.758 -5.274.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 101.466 -263.687 -53.124 -47.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)208.460.310 62.203.514 91.175.409 21.611.630DÖNEM KARI (ZARARI)208.460.310 62.203.514 91.175.409 21.611.630Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları208.460.310 62.203.514 91.175.409 21.611.630Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 3,47430000 1,03670000 1,51960000 0,36020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.212.973 -100.222 167.427 -29.795Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)28 1.357.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -89.862 -115.918 218.590 -31.683Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar7 -6.003 -9.360 -9.306 -5.561Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -6.003 -9.360 -9.306 -5.561Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.705 25.056 -41.857 7.449Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi25 -67.877 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17.972 23.184 -43.718 6.337Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi7 1.200 1.872 1.861 1.112Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.212.973 -100.222 167.427 -29.795TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)209.673.283 62.103.292 91.342.836 21.581.835Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları209.673.283 62.103.292 91.342.836 21.581.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888547BIST