***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430Transferler9.639.071 63.560.959 -73.200.030Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158.604 -6.536 90.194.294 90.029.154 90.029.154Dönem Karı (Zararı)90.194.291 90.194.294 90.194.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.604 -6.536 -165.140 -165.140Kar Payları-91.584.161 -91.584.161 -91.584.161Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Diğer Düzeltmeler18 -7.650.042 -7.650.042 -7.650.042Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381Transferler7.650.042 6.989.444 75.554.808 -90.194.294Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.014 -9.126 319.836.996 321.104.522 321.104.522Dönem Karı (Zararı)319.836.996 319.836.996 319.836.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.014 -9.126 1.267.526 1.267.526Kar Payları18 -72.894.443 -72.894.443 -72.894.443Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.341.615 44.865.785Dönem Karı (Zararı)319.836.996 90.194.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.904.393 -22.876.333Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.789.762 801.238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.876 -2.476.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler88.429 639.219Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-53.022 -1.810.063Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.469 -1.305.421Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-42.724.664 -22.536.715Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-42.969.976 -22.570.715Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler245.312 34.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.835.626 -10.673.854Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.835.626 -10.673.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.811.507 -10.452.737Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 85.448.552 22.462.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.179.981 81.208.222Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-17.782.561 33.831.924Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.085.947 -5.709.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)77.633 -831.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.163.580 -4.877.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.835.467 -4.679.514İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-92.835.467 -4.679.514Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-31.431 5.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler159.811.912 57.604.370İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.219.553 2.330.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)163.031.465 55.274.249Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.743.513 154.784İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.743.513 154.784Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları327.561.408 148.526.183Ödenen Temettüler18 -72.894.443 -91.584.161Alınan Faiz7.464.385 3.940.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-515.908 -231.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)-62.273.827 -15.784.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI32.359.700 28.319.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.314.440 -1.386.116Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.345.320 -769.409Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.969.120 -616.707Alınan Faiz35.674.140 29.705.239FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-874.980 -965.875Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -820.506 -598.444Ödenen Faiz-54.474 -367.431YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)230.826.335 72.219.033Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)230.826.335 72.219.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 202.367.875 130.148.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 433.194.210 202.367.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 433.141.583 202.513.266Finansal Yatırımlar6 59.549.963 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar59.549.963 41.541.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar59.549.963 41.541.818Ticari Alacaklar8 95.312.498 20.226.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 857.934 935.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar94.454.564 19.290.984Diğer Alacaklar9 4.176.776 26.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.176.776 26.147Peşin Ödenmiş Giderler16 439.323 407.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler439.323 407.892ARA TOPLAM592.620.143 264.715.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR592.620.143 264.715.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052