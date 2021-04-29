***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI182.869.034 70.441.331Dönem Karı (Zararı)124.906.799 47.783.804Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.464.950 11.971.529Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 491.798 370.142Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler134.894 285.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler293.230 303.265Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-128.054 210Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-30.282 -18.159Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.807.199 -4.495.008Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-22.948.861 -5.003.222Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler141.662 508.214Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-208.811 -692.705Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-208.811 -692.705Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.619.741 3.947.318İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-3.619.741 3.947.318Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 30.474.009 12.556.466İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler79.917.627 16.511.306Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-12.992.738 -1.879.428Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.478.793 -4.220.490İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)166.648 -239.581İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20.312.145 -3.980.909Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.099.817 -14.458.483İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 118.321İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.099.817 -14.576.804Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-527.122 -410.793Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.630.783 37.822.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-140.807 -3.723.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.771.590 41.545.902Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-572.272 7.307.898İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-572.272 7.307.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.650.042Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.289.376 76.266.639Alınan Faiz4.465.519 982.054Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-299.678 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.586.183 -6.807.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.233.721 2.711.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-246.271 -1.311.608Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -191.371 -150.608Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -54.900 -1.161.000Alınan Faiz18.479.992 4.023.174FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.711 -653.173Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -205.711 -206.733Ödenen Faiz0 -446.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.897.044 72.499.724Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.897.044 72.499.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 433.194.210 202.367.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 634.091.254 274.867.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381Transferler90.194.294 -90.194.294 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.289.666 -131.945 -10.680 47.783.804 48.930.845 48.930.845Dönem Karı (Zararı)47.783.804 47.783.804 47.783.804Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.289.666 -131.945 -10.680 1.147.041 1.147.041Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -7.650.042 1.289.666 -548.663 34.722 27.415.602 105.136.745 47.783.804 234.636.226 234.636.226Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460Transferler319.836.996 -319.836.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.538 -14.510 124.906.799 124.882.751 124.882.751Dönem Karı (Zararı)124.906.799 124.906.799 124.906.799Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.538 -14.510 -24.048 -24.048Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -439.270 21.766 34.405.046 337.439.812 124.906.799 558.798.211 558.798.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 634.015.790 433.141.583Finansal Yatırımlar6 72.807.981 59.549.963Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar72.807.981 59.549.963Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar72.807.981 59.549.963Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8 74.833.705 95.312.498İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 691.286 857.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar74.142.419 94.454.564Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 1.130.026 4.176.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.130.026 4.176.776Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler16 966.445 439.323İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler966.445 439.323Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM783.753.947 592.620.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR783.753.947 592.620.143DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 104.129.880 99.983.313İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar104.129.880 99.983.313Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 37.950.805 34.331.064Maddi Duran Varlıklar10 1.867.927 1.815.640Kullanım Hakkı Varlıkları11 771.007 651.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.806.596 1.977.709Ertelenmiş Vergi Varlığı25 547.928 504.114Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR148.608.195 140.797.808TOPLAM VARLIKLAR932.362.142 733.417.951KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 727.973 521.006İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar727.973 521.006Kiralama İşlemlerinden Borçlar727.973 521.006Ticari Borçlar8 332.555.003 257.924.220İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 803.214 944.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar331.751.789 256.980.199Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar9 6.853.384 7.764.840İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.853.384 7.764.840Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 29.336.646 29.407.390Kısa Vadeli Karşılıklar1.171.557 1.129.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 977.090 807.098Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 194.467 322.521Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.235.186 896.002İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.235.186 896.002ARA TOPLAM371.879.749 297.643.077TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER371.879.749 297.643.077UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 240.326 265.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar240.326 265.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar240.326 265.550Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.443.856 1.593.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.443.856 1.593.864Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.684.182 1.859.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER373.563.931 299.502.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar558.798.211 433.915.460Ödenmiş Sermaye