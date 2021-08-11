***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2021 16:48
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-7.650.042
17:321.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -19,28
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:328,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:3210,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0849
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:32485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,47
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MARKA
|5,06
|3.119.809
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.048.089
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.448
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.314.393
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.624.412
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,62
|99.733.329
|% -9,89
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,06
|1.893.133.969
|% 0,62
|
|GARAN
|9,05
|1.367.501.356
|% -0,66
|
|SISE
|8,34
|1.076.448.610
|% -0,60
|
|EREGL
|19,21
|1.067.087.590
|% -2,54
|
|GENIL
|16,41
|952.613.061
|% 4,32
|
|KRDMD
|8,06
|1.893.133.969
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,43
|422.706.270
|% -2,41
|
|GARAN
|9,05
|1.367.501.356
|% -0,66
|
|SISE
|8,34
|1.076.448.610
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,84
|231.405.167
|% -0,54
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6563
|8,6597
|% 0,71
|
|Euro
|10,1621
|10,1705
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9510
|12,0109
|% 0,85
|
|Frank
|9,3534
|9,4097
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2994
|2,3109
|% 0,69
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|12,91
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,98
|69,98
|-0,65
|
Seans Raporu
17:30
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17:43NETAS
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17:42ZOREN
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17:41EDATA
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 16.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 736 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 38 kaybederek (% -1.45 ) 1, 524
-
17:40XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 13, 971.00 milyon TL de