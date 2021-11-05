***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2021 10:41
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381
Transferler
7.650.042 6.989.444 75.554.808 -90.194.294 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -71.890 -4.803 208.460.310 209.673.283 209.673.283
Dönem Karı (Zararı)
208.460.310 208.460.310 208.460.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -71.890 -4.803 1.212.973 1.212.973
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-72.894.443 -72.894.443 -72.894.443
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 1.289.666 -488.608 40.599 34.405.046 17.602.816 208.460.310 322.484.221 322.484.221
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Transferler
9.700.000 310.136.996 -319.836.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.900 -38.084 258.094.543 257.943.559 257.943.559
Dönem Karı (Zararı)
258.094.543 258.094.543 258.094.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.900 -38.084 -150.984 -150.984
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -542.632 -1.808 44.105.046 227.739.812 258.094.543 591.859.019 591.859.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.208.195 97.885.333
Dönem Karı (Zararı)
258.094.543 208.460.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.621.349 21.120.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.685.097 1.273.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
267.593 315.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
455.651 381.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-133.494 -53.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-54.564 -12.649
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-72.609.478 -24.006.440
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.815.311 -24.764.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
205.833 758.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.792.253 -7.471.510
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.792.253 -7.471.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.469.872 -4.315.189
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-12.469.872 -4.315.189
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 81.297.564 55.323.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.708.266 -24.911.336
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.194.991 -10.030.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.492.535 -55.309.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
381.147 336.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.111.388 -55.645.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.834.972 -80.380.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.834.972 -80.380.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.222.748 -114.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.774.391 114.773.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.795 -3.606.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.705.596 118.380.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.173.699 6.149.896
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.173.699 6.149.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.764.928 204.669.226
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -72.894.443
Alınan Faiz
10.507.067 3.811.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-668.018 -105.486
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-93.812.172 -37.594.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.468.530 18.184.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.842.624 -2.936.956
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -442.021 -1.192.436
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.400.603 -1.744.520
Alınan Faiz
62.311.154 21.121.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-646.739 -1.219.420
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -646.739 -615.913
Ödenen Faiz
0 -603.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.613.596 114.850.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.613.596 114.850.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
433.194.210 202.367.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
447.807.806 317.217.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 447.750.364 433.141.583
Finansal Yatırımlar
6 78.593.676 59.549.963
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
78.593.676 59.549.963
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
78.593.676 59.549.963
Ticari Alacaklar
8 56.894.859 99.387.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 476.787 857.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
56.418.072 98.529.460
Diğer Alacaklar
9 968.088 101.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
968.088 101.880
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.662.071 439.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.662.071 439.323
ARA TOPLAM
586.869.058 592.620.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
586.869.058 592.620.143
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Diğer Alacaklar
9 156.952.077 99.983.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
156.952.077 99.983.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 46.800.936 34.331.064
Maddi Duran Varlıklar
10 1.863.969 1.815.640
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 459.457 651.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.525.158 1.977.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 272.794 504.114
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.408.443 140.797.808
TOPLAM VARLIKLAR
797.277.501 733.417.951
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 406.424 521.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
406.424 521.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
406.424 521.006
Ticari Borçlar
8 181.149.829 257.924.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 875.226 944.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
180.274.603 256.980.199
Diğer Borçlar
9 3.828.098 7.764.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.828.098 7.764.840
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 16.633.237 29.407.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.172.351 1.129.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 983.324 807.098
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 189.027 322.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 659.045 896.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
659.045 896.002
ARA TOPLAM
203.848.984 297.643.077
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.848.984 297.643.077
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 185.018 265.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
185.018 265.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
185.018 265.550
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.384.480 1.593.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.384.480 1.593.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.569.498 1.859.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.418.482 299.502.491
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
591.859.019 433.915.460
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
745.226 896.210
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-542.632 -429.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -542.632 -429.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 -1.808 36.276
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 44.105.046 34.405.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 227.739.812 17.602.816
Net Dönem Karı veya Zararı
258.094.543 319.836.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
591.859.019 433.915.460
TOPLAM KAYNAKLAR
797.277.501 733.417.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 36.732.043.039 18.394.047.715 11.346.022.137 5.528.568.797
Satışların Maliyeti
19 -36.411.098.380 -18.129.855.347 -11.273.756.045 -5.416.799.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
320.944.659 264.192.368 72.266.092 111.769.171
BRÜT KAR (ZARAR)
320.944.659 264.192.368 72.266.092 111.769.171
Genel Yönetim Giderleri
20 -45.498.545 -29.424.219 -16.900.776 -12.109.183
Pazarlama Giderleri
20 -22.121.456 -16.026.165 -5.136.391 -7.096.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.068.829 12.384.690 807.604 5.215.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.240.780 -3.188.625 -262.887 -2.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
260.152.707 227.938.049 50.773.642 97.776.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 12.507.956 11.970.034 4.670.607 4.253.806
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
272.660.663 239.908.083 55.444.249 102.030.790
Finansman Gelirleri
23 67.187.673 25.026.421 20.718.749 13.473.256
Finansman Giderleri
24 -456.229 -1.150.462 -111.498 156.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
339.392.107 263.784.042 76.051.500 115.660.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -81.297.564 -55.323.732 -17.913.925 -24.484.882
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -81.038.019 -55.425.198 -17.875.709 -24.431.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -259.545 101.466 -38.216 -53.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
258.094.543 208.460.310 58.137.575 91.175.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
258.094.543 208.460.310 58.137.575 91.175.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
258.094.543 208.460.310 58.137.575 91.175.409
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,43020000 0,34740000 0,09690000 0,15200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-150.984 1.212.973 -28.713 167.427
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
28 0 1.357.543 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -141.125 -89.862 -28.514 218.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 -47.605 -6.003 -7.378 -9.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -47.605 -6.003 -7.378 -9.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.746 -48.705 7.179 -41.857
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
25 0 -67.877 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28.225 17.972 5.703 -43.718
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 9.521 1.200 1.476 1.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.984 1.212.973 -28.713 167.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.943.559 209.673.283 58.108.862 91.342.836
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
257.943.559 209.673.283 58.108.862 91.342.836
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975055
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