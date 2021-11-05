***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381Transferler7.650.042 6.989.444 75.554.808 -90.194.294 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.289.666 -71.890 -4.803 208.460.310 209.673.283 209.673.283Dönem Karı (Zararı)208.460.310 208.460.310 208.460.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.289.666 -71.890 -4.803 1.212.973 1.212.973Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-72.894.443 -72.894.443 -72.894.443Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -7.650.042 1.289.666 -488.608 40.599 34.405.046 17.602.816 208.460.310 322.484.221 322.484.221Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460Transferler9.700.000 310.136.996 -319.836.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.900 -38.084 258.094.543 257.943.559 257.943.559Dönem Karı (Zararı)258.094.543 258.094.543 258.094.543Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-112.900 -38.084 -150.984 -150.984Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -542.632 -1.808 44.105.046 227.739.812 258.094.543 591.859.019 591.859.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.208.195 97.885.333Dönem Karı (Zararı)258.094.543 208.460.310Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.621.349 21.120.252Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.685.097 1.273.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler267.593 315.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler455.651 381.381Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-133.494 -53.022Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-54.564 -12.649Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-72.609.478 -24.006.440Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-72.815.311 -24.764.762Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler205.833 758.322Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.792.253 -7.471.510Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.792.253 -7.471.510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-12.469.872 -4.315.189İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-12.469.872 -4.315.189Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 81.297.564 55.323.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-115.708.266 -24.911.336Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-17.194.991 -10.030.817Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.492.535 -55.309.087İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)381.147 336.807İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)42.111.388 -55.645.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.834.972 -80.380.278İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.834.972 -80.380.278Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.222.748 -114.637Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.774.391 114.773.587İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-68.795 -3.606.683İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-76.705.596 118.380.270Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.173.699 6.149.896İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.173.699 6.149.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları138.764.928 204.669.226Ödenen Temettüler-100.000.000 -72.894.443Alınan Faiz10.507.067 3.811.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-668.018 -105.486Vergi İadeleri (Ödemeleri)-93.812.172 -37.594.996YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI60.468.530 18.184.131Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.842.624 -2.936.956Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -442.021 -1.192.436Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.400.603 -1.744.520Alınan Faiz62.311.154 21.121.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-646.739 -1.219.420Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -646.739 -615.913Ödenen Faiz0 -603.507YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.613.596 114.850.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.613.596 114.850.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ433.194.210 202.367.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ447.807.806 317.217.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 447.750.364 433.141.583Finansal Yatırımlar6 78.593.676 59.549.963Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar78.593.676 59.549.963Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar78.593.676 59.549.963Ticari Alacaklar8 56.894.859 99.387.394İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 476.787 857.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar56.418.072 98.529.460Diğer Alacaklar9 968.088 101.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar968.088 101.880Peşin Ödenmiş Giderler16 2.662.071 439.323İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.662.071 439.323ARA TOPLAM586.869.058 592.620.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR586.869.058 592.620.143DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Diğer Alacaklar9 156.952.077 99.983.313İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar156.952.077 99.983.313Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 46.800.936 34.331.064Maddi Duran Varlıklar10 1.863.969 1.815.640Kullanım Hakkı Varlıkları11 459.457 651.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.525.158 1.977.709Ertelenmiş Vergi Varlığı25 272.794 504.114Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR210.408.443 140.797.808TOPLAM VARLIKLAR797.277.501 733.417.951KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 406.424 521.006İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar406.424 521.006Kiralama İşlemlerinden Borçlar406.424 521.006Ticari Borçlar8 181.149.829 257.924.220İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 875.226 944.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar180.274.603 256.980.199Diğer Borçlar9 3.828.098 7.764.840İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.828.098 7.764.840Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 16.633.237 29.407.390Kısa Vadeli Karşılıklar1.172.351 1.129.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 983.324 807.098Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 189.027 322.521Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 659.045 896.002İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler659.045 896.002ARA TOPLAM203.848.984 297.643.077TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.848.984 297.643.077UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 185.018 265.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar185.018 265.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar185.018 265.550Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.384.480 1.593.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.384.480 1.593.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.569.498 1.859.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER205.418.482 299.502.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar591.859.019 433.915.460Ödenmiş Sermaye18 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.174.392 1.174.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)745.226 896.210Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-542.632 -429.732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -542.632 -429.732Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18 -1.808 36.276Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 44.105.046 34.405.046Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 227.739.812 17.602.816Net Dönem Karı veya Zararı258.094.543 319.836.996TOPLAM ÖZKAYNAKLAR591.859.019 433.915.460TOPLAM KAYNAKLAR797.277.501 733.417.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 36.732.043.039 18.394.047.715 11.346.022.137 5.528.568.797Satışların Maliyeti19 -36.411.098.380 -18.129.855.347 -11.273.756.045 -5.416.799.626TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)320.944.659 264.192.368 72.266.092 111.769.171BRÜT KAR (ZARAR)320.944.659 264.192.368 72.266.092 111.769.171Genel Yönetim Giderleri20 -45.498.545 -29.424.219 -16.900.776 -12.109.183Pazarlama Giderleri20 -22.121.456 -16.026.165 -5.136.391 -7.096.202Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 12.068.829 12.384.690 807.604 5.215.935Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.240.780 -3.188.625 -262.887 -2.737ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)260.152.707 227.938.049 50.773.642 97.776.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 12.507.956 11.970.034 4.670.607 4.253.806FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)272.660.663 239.908.083 55.444.249 102.030.790Finansman Gelirleri23 67.187.673 25.026.421 20.718.749 13.473.256Finansman Giderleri24 -456.229 -1.150.462 -111.498 156.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)339.392.107 263.784.042 76.051.500 115.660.291Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -81.297.564 -55.323.732 -17.913.925 -24.484.882Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -81.038.019 -55.425.198 -17.875.709 -24.431.758Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -259.545 101.466 -38.216 -53.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)258.094.543 208.460.310 58.137.575 91.175.409DÖNEM KARI (ZARARI)258.094.543 208.460.310 58.137.575 91.175.409Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları258.094.543 208.460.310 58.137.575 91.175.409Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,43020000 0,34740000 0,09690000 0,15200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-150.984 1.212.973 -28.713 167.427Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)28 0 1.357.543 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -141.125 -89.862 -28.514 218.590Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar7 -47.605 -6.003 -7.378 -9.306Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -47.605 -6.003 -7.378 -9.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.746 -48.705 7.179 -41.857Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi25 0 -67.877 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28.225 17.972 5.703 -43.718Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi7 9.521 1.200 1.476 1.861Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-150.984 1.212.973 -28.713 167.427TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)257.943.559 209.673.283 58.108.862 91.342.836Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları257.943.559 209.673.283 58.108.862 91.342.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975055BIST