***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 19:21
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Transferler
9.700.000 310.136.996 -319.836.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.089 -32.182 199.956.968 199.834.697 199.834.697
Dönem Karı (Zararı)
199.956.968 199.956.968 199.956.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.089 -32.182 -122.271 -122.271
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -519.821 4.094 44.105.046 227.739.812 199.956.968 533.750.157 533.750.157
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Transferler
19.700.000 348.052.119 -367.752.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-824.090 -70.442 192.186.949 191.292.417 191.292.417
Dönem Karı (Zararı)
192.186.949 192.186.949 192.186.949
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-824.090 -70.442 -894.532 -894.532
Kar Payları
18 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -1.460.364 -55.855 63.805.046 375.791.931 192.186.949 692.731.765 692.731.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.310.179 -31.475.066
Dönem Karı (Zararı)
192.186.949 199.956.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.012.653 15.389.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.405.861 1.025.803
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
657.460 175.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
739.865 364.656
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -133.494
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-82.405 -55.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-52.510.454 -49.583.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.669.894 -49.760.984
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
159.440 177.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.681.527 8.192.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.681.527 8.192.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-21.857.138 -7.805.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 57.973.145 63.383.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.213.934 -92.605.856
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-135.946.375 -23.794.244
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.282.180 34.488.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
469.525 275.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-277.751.705 34.212.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
128.249.053 -46.805.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
128.249.053 -46.805.093
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-518.503 -268.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.964.743 -56.133.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
204.810 -71.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
287.759.933 -56.062.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.252.804 -93.008
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.763.730
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.252.804 -2.856.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
166.388.230 122.740.266
Ödenen Temettüler
-200.000.000 -100.000.000
Alınan Faiz
7.951.963 7.719.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -463.143
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-56.650.372 -61.471.409
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.762.921 40.497.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-959.110 -1.545.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -264.138 -392.650
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -694.972 -1.152.926
Alınan Faiz
44.722.031 42.042.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-474.709 -426.225
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -472.794 -426.225
Ödenen Faiz
-1.915 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.021.967 8.595.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.021.967 8.595.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 593.110.314 433.194.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 554.088.347 441.790.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 554.019.243 593.040.221
Finansal Yatırımlar
6 232.538.065 83.832.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
232.538.065 83.832.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
232.538.065 83.832.847
Ticari Alacaklar
8 138.413.235 80.154.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,8 17.157 486.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
138.396.078 79.668.081
Diğer Alacaklar
9 930.514 953.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
930.514 953.065
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.107.922 589.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.107.922 589.419
ARA TOPLAM
927.008.979 758.570.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
927.008.979 758.570.315
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Diğer Alacaklar
9 34.940.289 163.166.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.940.289 163.166.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 75.124.766 53.267.628
Maddi Duran Varlıklar
10 1.705.739 1.795.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 194.323 303.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.505.222 2.569.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.338.751 650.736
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.343.142 223.287.988
TOPLAM VARLIKLAR
1.044.352.121 981.858.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 197.605 235.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.605 235.665
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
197.605 235.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
8 303.994.954 235.053.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 1.291.452 1.086.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
302.703.502 233.967.277
Diğer Borçlar
9 7.400.799 8.698.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.400.799 8.698.181
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 34.052.826 32.248.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.790.532 1.249.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.601.505 1.060.466
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 189.027 189.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.078.364 1.033.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.078.364 1.033.786
ARA TOPLAM
348.515.080 278.519.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.515.080 278.519.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 60.878 154.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.878 154.833
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
60.878 154.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.044.398 1.745.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.044.398 1.745.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.105.276 1.899.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
351.620.356 280.418.955
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
692.731.765 701.439.348
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-226.553 667.979
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.460.364 -636.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.460.364 -636.274
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 -55.855 14.587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 63.805.046 44.105.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 375.791.931 227.739.812
Net Dönem Karı veya Zararı
192.186.949 367.752.119
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
692.731.765 701.439.348
TOPLAM KAYNAKLAR
1.044.352.121 981.858.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 38.792.806 26.139.224
Finansman Giderleri
24 -1.949.199 -344.731 -1.690.150 -119.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
250.160.094 263.340.607 112.585.849 107.959.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -57.973.145 -63.383.639 -34.068.027 -32.909.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -58.455.137 -63.162.310 -34.239.164 -32.646.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 481.992 -221.329 171.137 -262.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
192.186.949 199.956.968 78.517.822 75.050.169
DÖNEM KARI (ZARARI)
192.186.949 199.956.968 78.517.822 75.050.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
192.186.949 199.956.968 78.517.822 75.050.169
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,32030000 0,33330000 0,13090000 0,12510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-894.532 -122.271 -708.845 -98.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.030.113 -112.611 -908.003 -100.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 -88.052 -40.227 21.947 -22.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -88.052 -40.227 21.947 -22.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
223.633 30.567 177.211 24.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
206.023 22.522 181.601 20.138
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 17.610 8.045 -4.390 4.417
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-894.532 -122.271 -708.845 -98.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.292.417 199.834.697 77.808.977 74.951.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
191.292.417 199.834.697 77.808.977 74.951.946
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054820
BIST