***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460Transferler9.700.000 310.136.996 -319.836.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.089 -32.182 199.956.968 199.834.697 199.834.697Dönem Karı (Zararı)199.956.968 199.956.968 199.956.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-90.089 -32.182 -122.271 -122.271Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -519.821 4.094 44.105.046 227.739.812 199.956.968 533.750.157 533.750.157Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348Transferler19.700.000 348.052.119 -367.752.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-824.090 -70.442 192.186.949 191.292.417 191.292.417Dönem Karı (Zararı)192.186.949 192.186.949 192.186.949Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-824.090 -70.442 -894.532 -894.532Kar Payları18 -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -1.460.364 -55.855 63.805.046 375.791.931 192.186.949 692.731.765 692.731.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.310.179 -31.475.066Dönem Karı (Zararı)192.186.949 199.956.968Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.012.653 15.389.154Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.405.861 1.025.803Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler657.460 175.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler739.865 364.656Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -133.494Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-82.405 -55.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-52.510.454 -49.583.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-52.669.894 -49.760.984Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler159.440 177.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.681.527 8.192.250Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.681.527 8.192.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-21.857.138 -7.805.167Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 57.973.145 63.383.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.213.934 -92.605.856Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-135.946.375 -23.794.244Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-277.282.180 34.488.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)469.525 275.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-277.751.705 34.212.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler128.249.053 -46.805.093İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)128.249.053 -46.805.093Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-518.503 -268.471Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler287.964.743 -56.133.429İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)204.810 -71.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)287.759.933 -56.062.374Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.252.804 -93.008İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.763.730İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.252.804 -2.856.738Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları166.388.230 122.740.266Ödenen Temettüler-200.000.000 -100.000.000Alınan Faiz7.951.963 7.719.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -463.143Vergi İadeleri (Ödemeleri)-56.650.372 -61.471.409YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI43.762.921 40.497.153Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-959.110 -1.545.576Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -264.138 -392.650Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -694.972 -1.152.926Alınan Faiz44.722.031 42.042.729FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-474.709 -426.225Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -472.794 -426.225Ödenen Faiz-1.915 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.021.967 8.595.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.021.967 8.595.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 593.110.314 433.194.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 554.088.347 441.790.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 554.019.243 593.040.221Finansal Yatırımlar6 232.538.065 83.832.847Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar232.538.065 83.832.847Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar232.538.065 83.832.847Ticari Alacaklar8 138.413.235 80.154.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,8 17.157 486.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar138.396.078 79.668.081Diğer Alacaklar9 930.514 953.065İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar930.514 953.065Peşin Ödenmiş Giderler16 1.107.922 589.419İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.107.922 589.419ARA TOPLAM927.008.979 758.570.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR927.008.979 758.570.315DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Diğer Alacaklar9 34.940.289 163.166.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.940.289 163.166.791Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 75.124.766 53.267.628Maddi Duran Varlıklar10 1.705.739 1.795.967Kullanım Hakkı Varlıkları11 194.323 303.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.505.222 2.569.132Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.338.751 650.736TOPLAM DURAN VARLIKLAR117.343.142 223.287.988TOPLAM VARLIKLAR1.044.352.121 981.858.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 197.605 235.665İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar197.605 235.665Kiralama İşlemlerinden Borçlar197.605 235.665Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıTicari Borçlar8 303.994.954 235.053.919İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,8 1.291.452 1.086.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar302.703.502 233.967.277Diğer Borçlar9 7.400.799 8.698.181İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.400.799 8.698.181Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 34.052.826 32.248.061Kısa Vadeli Karşılıklar1.790.532 1.249.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.601.505 1.060.466Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 189.027 189.027Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.078.364 1.033.786İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.078.364 1.033.786ARA TOPLAM348.515.080 278.519.105TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER348.515.080 278.519.105UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 60.878 154.833İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar60.878 154.833Kiralama İşlemlerinden Borçlar60.878 154.833Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.044.398 1.745.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.044.398 1.745.017TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.105.276 1.899.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER351.620.356 280.418.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar692.731.765 701.439.348Ödenmiş Sermaye18 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.174.392 1.174.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-226.553 667.979Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.460.364 -636.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.460.364 -636.274Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18 -55.855 14.587Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 63.805.046 44.105.046Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 375.791.931 227.739.812Net Dönem Karı veya Zararı192.186.949 367.752.119TOPLAM ÖZKAYNAKLAR692.731.765 701.439.348TOPLAM KAYNAKLAR1.044.352.121 981.858.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 38.792.806 26.139.224Finansman Giderleri24 -1.949.199 -344.731 -1.690.150 -119.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)250.160.094 263.340.607 112.585.849 107.959.799Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -57.973.145 -63.383.639 -34.068.027 -32.909.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -58.455.137 -63.162.310 -34.239.164 -32.646.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 481.992 -221.329 171.137 -262.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)192.186.949 199.956.968 78.517.822 75.050.169DÖNEM KARI (ZARARI)192.186.949 199.956.968 78.517.822 75.050.169Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları192.186.949 199.956.968 78.517.822 75.050.169Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,32030000 0,33330000 0,13090000 0,12510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-894.532 -122.271 -708.845 -98.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.030.113 -112.611 -908.003 -100.689Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar7 -88.052 -40.227 21.947 -22.089Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -88.052 -40.227 21.947 -22.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler223.633 30.567 177.211 24.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi206.023 22.522 181.601 20.138Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi7 17.610 8.045 -4.390 4.417Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-894.532 -122.271 -708.845 -98.223TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)191.292.417 199.834.697 77.808.977 74.951.946Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları191.292.417 199.834.697 77.808.977 74.951.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054820BIST