***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021-4 Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)Mali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004525BIST