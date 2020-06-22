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***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HASAN ÖZTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
SELİM İNCE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
FATMA NUR ÇETİNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
NESLİHAN ARAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
UĞUR BOĞDAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hasan ÖZTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Selim İNCE Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma Nur ÇETİNEL Yönetim Kurulu Üyesi
Neslihan ARAS Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Osman TURAN Genel Müdür Yardımcısı
Tülin ÜNLÜ Satış Yöneticisi
Mustafa Selçuk ÖZCAN Kurumsal Finansman Yöneticisi
Akın DEMİRBAĞ Operasyon ve BT Yönetimi Yöneticisi
Harun DERELİ Araştırma Yöneticisi
Hayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Yöneticisi
Ruhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama Yöneticisi
Ebru BARUT Fon Yönetimi Yetkilisi
Emine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman Yetkilisi
Derya TEKBAŞ İç Kontrol Ve Risk Yönetimi Yetkilisi
Zehra Ebru ÖZDEMİR Takas Operasyonları Yetkilisi
Mutlu Kerem KARABAY Fon Yönetimi Yetkilisi
Tamer İNCEBACAK Hisse Operasyon Yetkilisi
Engin TURAN BT Yönetimi Asistanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852315


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,49 145.201.192 % 10,00  
DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
RTALB 35,72 89.114.427 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4901 8,5327 % 0,74  
Frank 7,1894 7,2327 % 0,42  
Riyal 1,8184 1,8275 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 15,77  
Altın Gr. 387 387 2,80  
Cumhuriyet 2.511 2.525 39,10  
Tam 2.576 2.589 38,10  
Yarım 1.255 1.267 19,60  
Çeyrek 630 634 9,80  
Gümüş.Ons 17,86 17,89 0,27  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,05  
B. Petrol 42,55 42,55 0,36  
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