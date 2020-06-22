***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)HASAN ÖZTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıSELİM İNCE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıFATMA NUR ÇETİNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıNESLİHAN ARAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıUĞUR BOĞDAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHasan ÖZTAŞ Yönetim Kurulu BaşkanıSelim İNCE Yönetim Kurulu Başkan VekiliFatma Nur ÇETİNEL Yönetim Kurulu ÜyesiNeslihan ARAS Yönetim Kurulu ÜyesiUğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürOsman TURAN Genel Müdür YardımcısıTülin ÜNLÜ Satış YöneticisiMustafa Selçuk ÖZCAN Kurumsal Finansman YöneticisiAkın DEMİRBAĞ Operasyon ve BT Yönetimi YöneticisiHarun DERELİ Araştırma YöneticisiHayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri YöneticisiRuhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama YöneticisiEbru BARUT Fon Yönetimi YetkilisiEmine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman YetkilisiDerya TEKBAŞ İç Kontrol Ve Risk Yönetimi YetkilisiZehra Ebru ÖZDEMİR Takas Operasyonları YetkilisiMutlu Kerem KARABAY Fon Yönetimi YetkilisiTamer İNCEBACAK Hisse Operasyon YetkilisiEngin TURAN BT Yönetimi Asistanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852315BIST