***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHasan ÖZTAŞ Yönetim Kurulu BaşkanıSelim İNCE Yönetim Kurulu Başkan VekiliFatma Nur ÇETİNEL Yönetim Kurulu ÜyesiNeslihan ARAS Yönetim Kurulu ÜyesiUğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürOsman TURAN Genel Müdür YardımcısıTülin ÜNLÜ Satış YöneticisiAkın DEMİRBAĞ Operasyon ve BT Yönetimi YöneticisiHarun DERELİ Araştırma YöneticisiHayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri YöneticisiRuhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama YöneticisiEbru BARUT Hazine Yönetimi YöneticisiEmine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman YöneticisiDerya TEKBAŞ Risk Yönetimi ve Uyum YetkilisiMutlu Kerem KARABAY Fon Yönetimi YetkilisiLevent ÖZTÜRK Satış Yönetimi YetkilisiTamer İNCEBACAK Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon YetkilisiAli GERENLİ Muhasebe ve Finansal Raporlama YetkilisiSuna GÜN Satış Yönetimi YetkilisiElif GÜRBUĞA Fon Yönetimi YetkilisiEsra TUTKUN Takas İşlemleri Operasyon YetkilisiAyşe Nur BAYRAM Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon Yetkilisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891241BIST