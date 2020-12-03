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***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2020 18:03



***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hasan ÖZTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Selim İNCE Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma Nur ÇETİNEL Yönetim Kurulu Üyesi
Neslihan ARAS Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Osman TURAN Genel Müdür Yardımcısı
Tülin ÜNLÜ Satış Yöneticisi
Akın DEMİRBAĞ Operasyon ve BT Yönetimi Yöneticisi
Harun DERELİ Araştırma Yöneticisi
Hayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Yöneticisi
Ruhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama Yöneticisi
Ebru BARUT Hazine Yönetimi Yöneticisi
Emine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman Yöneticisi
Derya TEKBAŞ Risk Yönetimi ve Uyum Yetkilisi
Mutlu Kerem KARABAY Fon Yönetimi Yetkilisi
Levent ÖZTÜRK Satış Yönetimi Yetkilisi
Tamer İNCEBACAK Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon Yetkilisi
Ali GERENLİ Muhasebe ve Finansal Raporlama Yetkilisi
Suna GÜN Satış Yönetimi Yetkilisi
Elif GÜRBUĞA Fon Yönetimi Yetkilisi
Esra TUTKUN Takas İşlemleri Operasyon Yetkilisi
Ayşe Nur BAYRAM Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon Yetkilisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891241


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 34,98 27.871.601 % 10,00  
INFO 5,50 18.477.204 % 10,00  
UFUK 16,28 937.581 % 10,00  
TSPOR 5,07 344.552.297 % 9,98  
SILVR 5,18 90.918.556 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7548 7,7593 % -1,30  
Euro 9,4321 9,4416 % -0,79  
Sterlin 10,4434 10,4958 % -0,31  
Frank 8,6811 8,7334 % -0,69  
Riyal 2,0637 2,0741 % -1,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 0,87  
Altın Gr. 456 456 -5,89  
Cumhuriyet 3.064 3.110 25,00  
Tam 3.048 3.125 20,64  
Yarım 1.473 1.512 9,98  
Çeyrek 739 756 4,99  
Gümüş.Ons 23,88 23,93 -0,11  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 -0,13  
B. Petrol 48,32 48,32 0,07  
Seans Raporu 18:05
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