***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2022 18:03
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SAĞLIK Yönetim Kurulu Başkanı
Selim İNCE Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma Nur ÇETİNEL Yönetim Kurulu Üyesi
Melih TARHAN Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Osman TURAN Genel Müdür Yardımcısı
Akın DEMİRBAĞ Genel Müdür Yardımcısı
Harun DERELİ Araştırma Yöneticisi
Hayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Yöneticisi
Ruhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama Yöneticisi
Ebru BARUT Hazine Yönetimi Yöneticisi
Emine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman Yöneticisi
Tamer İNCEBACAK Operasyon ve BT Yönetimi Yöneticisi
Suna GÜN Satış Yönetimi Yöneticisi
Levent ÖZTÜRK Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Derya TEKBAŞ İç Denetim Sistemleri Yöneticisi
Ali GERENLİ Muhasebe ve Finansal Raporlama Yetkilisi
Elif GÜRBUĞA Fon Yönetimi Yetkilisi
Ayşe Nur BAYRAM Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038972
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,7230
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
|| -0,6295
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,6742
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -0,6037
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05983,18
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -32,63
|Açılış
|: 983,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7214
|16,7230
|% -3,63
|
|Euro
|17,6533
|17,6742
|% -3,30
|
|Sterlin
|20,4500
|20,5525
|% -3,49
|
|Frank
|17,3810
|17,4857
|% -3,19
|
|Riyal
|4,4429
|4,4652
|% -3,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,47
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-33,86
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.511
|6.732
|-130,00
|
|Yarım
|3.197
|3.293
|-63,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.646
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında