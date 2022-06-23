***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCüneyt SAĞLIK Yönetim Kurulu BaşkanıSelim İNCE Yönetim Kurulu Başkan VekiliFatma Nur ÇETİNEL Yönetim Kurulu ÜyesiMelih TARHAN Yönetim Kurulu ÜyesiUğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürOsman TURAN Genel Müdür YardımcısıAkın DEMİRBAĞ Genel Müdür YardımcısıHarun DERELİ Araştırma YöneticisiHayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri YöneticisiRuhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama YöneticisiEbru BARUT Hazine Yönetimi YöneticisiEmine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman YöneticisiTamer İNCEBACAK Operasyon ve BT Yönetimi YöneticisiSuna GÜN Satış Yönetimi YöneticisiLevent ÖZTÜRK Yatırım Danışmanlığı YöneticisiDerya TEKBAŞ İç Denetim Sistemleri YöneticisiAli GERENLİ Muhasebe ve Finansal Raporlama YetkilisiElif GÜRBUĞA Fon Yönetimi YetkilisiAyşe Nur BAYRAM Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon Yetkilisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038972BIST