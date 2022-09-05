***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)CÜNEYT SAĞLIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıSELİM İNCE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıATAKAN BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMELİH TARHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıUĞUR BOĞDAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCüneyt SAĞLIK Yönetim Kurulu BaşkanıSelim İNCE Yönetim Kurulu Başkan VekiliAtakan BEKTAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiMelih TARHAN Yönetim Kurulu ÜyesiUğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürOsman TURAN Genel Müdür YardımcısıAkın DEMİRBAĞ Genel Müdür YardımcısıHarun DERELİ Araştırma YöneticisiHayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri YöneticisiRuhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama YöneticisiEbru BARUT Hazine Yönetimi YöneticisiEmine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman YöneticisiTamer İNCEBACAK Operasyon ve BT Yönetimi YöneticisiSuna GÜN Satış Yönetimi YöneticisiLevent ÖZTÜRK Yatırım Danışmanlığı YöneticisiDerya TEKBAŞ İç Denetim Sistemleri YöneticisiAli GERENLİ Muhasebe ve Finansal Raporlama YetkilisiElif GÜRBUĞA Fon Yönetimi YetkilisiAyşe Nur BAYRAM Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon Yetkilisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060137BIST