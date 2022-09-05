***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 14:12
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CÜNEYT SAĞLIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
SELİM İNCE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
ATAKAN BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MELİH TARHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
UĞUR BOĞDAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SAĞLIK Yönetim Kurulu Başkanı
Selim İNCE Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atakan BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Melih TARHAN Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Osman TURAN Genel Müdür Yardımcısı
Akın DEMİRBAĞ Genel Müdür Yardımcısı
Harun DERELİ Araştırma Yöneticisi
Hayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Yöneticisi
Ruhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama Yöneticisi
Ebru BARUT Hazine Yönetimi Yöneticisi
Emine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman Yöneticisi
Tamer İNCEBACAK Operasyon ve BT Yönetimi Yöneticisi
Suna GÜN Satış Yönetimi Yöneticisi
Levent ÖZTÜRK Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Derya TEKBAŞ İç Denetim Sistemleri Yöneticisi
Ali GERENLİ Muhasebe ve Finansal Raporlama Yetkilisi
Elif GÜRBUĞA Fon Yönetimi Yetkilisi
Ayşe Nur BAYRAM Müşteri ve Kredi İşlemleri Operasyon Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060137
BIST