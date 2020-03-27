***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/03/2020Karar Sayısı70/140Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 27.03.2020KARAR SAYISI : 70/140SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIYönetim kurulumuzun 27.03.2020 tarih ve 70/140 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanana) 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,ZİRAAT YATIRIMMENKUL DEĞERLER A.Ş.Genel MüdürlüğüUğur BOĞDAY Hasan ÖZTAŞGenel Müdür Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832956BIST