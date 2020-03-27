***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.03.2020 18:03
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
70/140
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 27.03.2020
KARAR SAYISI : 70/140SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim kurulumuzun 27.03.2020 tarih ve 70/140 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan
a) 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Uğur BOĞDAY Hasan ÖZTAŞ
Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832956
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