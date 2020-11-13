***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.11.2020 20:33
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2020
Karar Sayısı
93-179
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 13.11.2020 KARAR SAYISI : 93-179 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30.09.2020 tarihli finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Uğur BOĞDAY Hasan ÖZTAŞ
Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888548
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0408
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0413
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05463,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,88
|Açılış
|: 463,02
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6431
|7,6480
|% -0,53
|
|Euro
|9,0418
|9,0565
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0396
|10,0899
|% -0,21
|
|Frank
|8,3302
|8,3804
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0303
|2,0404
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|9,54
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,70
|