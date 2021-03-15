***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/03/2021Karar Sayısı107/205Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 15.03.2021KARAR SAYISI: 107/205SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIYönetim kurulumuzun 15.03.2021 tarih ve 107/205 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanana) 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,ZİRAAT YATIRIMMENKUL DEĞERLER A.Ş.Genel MüdürlüğüUğur BOĞDAY Hasan ÖZTAŞGenel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918307BIST