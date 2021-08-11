***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.08.2021 16:50
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2021
Karar Sayısı
117/223
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 11.08.2021 KARAR SAYISI : 117-223 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30.06.2021 tarihli finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Uğur BOĞDAY Hasan ÖZTAŞ
Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957299
BIST
17:461.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,65
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.411
17:468,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:4610,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0769
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:46485,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,82
|Açılış
|: 485,38
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.402.229
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.092.599
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.715.342
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|101.783.377
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.633.325
|% -9,98
|
|EDATA
|15,76
|28.934.674
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|375.741
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,98
|1.955.811.406
|% -0,37
|
|GARAN
|8,99
|1.493.310.075
|% -1,32
|
|EREGL
|19,18
|1.159.760.293
|% -2,69
|
|SISE
|8,30
|1.100.960.246
|% -1,07
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|7,98
|1.955.811.406
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,41
|450.298.828
|% -3,21
|
|GARAN
|8,99
|1.493.310.075
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,82
|248.229.881
|% -1,62
|
|SISE
|8,30
|1.100.960.246
|% -1,07
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6418
|8,6443
|% 0,53
|
|Euro
|10,1627
|10,1696
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,9643
|12,0244
|% 0,96
|
|Frank
|9,3581
|9,4145
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3013
|2,3128
|% 0,78
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|16,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,80
|69,80
|-0,83
|
Seans Raporu
17:44
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
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17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem