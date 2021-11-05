***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.11.2021 10:42
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2021
Karar Sayısı
126-235
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 05.11.2021 KARAR SAYISI : 126-235
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30.09.2021 tarihli finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Uğur BOĞDAY Selim İNCE
Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975056
BIST
12:081.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,10
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|: 558,62
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563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KONTR
|80,70
|169.832.848
|% 7,96
|
|GEDZA
|17,53
|16.964.995
|% 7,68
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|DOBUR
|67,80
|13.937.802
|% 6,35
|
|IZFAS
|6,73
|3.336.423
|% 6,32
|
|KARYE
|16,04
|54.166.226
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.981.374
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,00
|23.420.959
|% -7,21
|
|GSRAY
|4,10
|145.119.858
|% -6,39
|
|RODRG
|14,10
|1.225.895
|% -6,37
|
|THYAO
|16,92
|1.059.486.570
|% -0,29
|
|GARAN
|10,47
|994.653.315
|% 0,19
|
|TUPRS
|144,40
|491.101.360
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,10
|454.163.227
|% 2,44
|
|ASELS
|16,59
|328.841.792
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,10
|454.163.227
|% 2,44
|
|TSKB
|1,53
|174.934.824
|% 0,00
|
|GARAN
|10,47
|994.653.315
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,94
|192.241.767
|% -1,34
|
|SKBNK
|1,09
|69.309.525
|% -0,91
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,7196
|9,7230
|% 0,41
|
|Euro
|11,2221
|11,2317
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,0373
|13,1027
|% -0,12
|
|Frank
|10,5949
|10,6587
|% 0,10
|
|Riyal
|2,5835
|2,5964
|% 0,23
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|3,18
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.692
|3.785
|-5,26
|
|Yarım
|1.784
|1.831
|-2,54
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|Çeyrek
|895
|915
|-1,27
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|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,03
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|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,40
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